体験型「恐竜」ライブエンターテインメント ディノアライブ「DINO SAFARI 2024」が4月26日に渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホールで開幕。公演に先立って行われた取材会にナビゲーター役を務めるタレントの中村麻里子さんと、俳優の柏木佑介さんが登場した。 本公演は、ON-ART社が開発した“DINO-TECHNE”というリアル自立歩行恐竜型メカニカルスーツを駆使し、巨大な恐竜が生きているかのように

ログインして続きを読む

The post 中村麻里子、ナビゲーターを務める『DINO SAFARI』が開幕「頭の上を恐竜の顔や尻尾が横切ったり、手が届きそうな距離で体感いただける唯一の体験型エンターテイメント」 first appeared on GirlsNews.