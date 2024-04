TOMORROW X TOGETHERが7月3日(水)、日本4thシングル「誓い (CHIKAI)」を発売することが発表となった。TOMORROW X TOGETHERは4月28日午前0時、公式SNSを通じて新たなロゴを公開した。ロゴと共に公開されたタイトル「誓い (CHIKAI)」が、初めての日本語オリジナルタイトルであることから、同シングル収録曲や今夏の活発な日本活動へ期待が集まっている。1年ぶりの日本4thシングル「誓い (CHIKAI)」は4月30日(火)11:00から予約受付がスタートする予定だ。

