ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºþ¿·¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÏ¢Æü¤Î³èÌö¤¬ÆüËÜ¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆâÌî½¡¼£»á¤Ï¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ãÊÉ¤äÊÄºÉ¤·¤¿À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ö¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤À¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï°µÅÝÅª¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡×¤À¤È¤¹¤ë¡£¡Ö¹¥ÂÇ¼Ô¤Ç¼éÈ÷¤¬¤¦¤Þ¤¤¡¢¤À¤¬ÈóÎÏ¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤À
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÆâÌî½¡¼£Ãø¡ØÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¼Ò²ñ³Ø¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡2021Ç¯MVP¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È2001Ç¯MVP¥¤¥Á¥í¡¼¤Î°ã¤¤
¡¡ÂçÃ«¤¬ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÈ÷¤¨¤ëºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡×¤À¡£
¡¡¤Þ¤ºÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤ÎMLB¤ÇºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤É¤Î¡¢ÂÇµå¤ò²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤¹ÎÏ¡£¤½¤·¤ÆÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»þÂ®100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161Ò¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¹äÂ®µå¤òÅê¤²¹þ¤àÇÏÎÏ¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¡£Ä¹¤é¤¯ÆüËÜÌîµå¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÃ«¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡×¤ÇMLB¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤ËËÍ¤éÆüËÜ¿Í¤Ï¶½Ê³¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ46ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ9¾¡¤Î³èÌö¤Ç¼«¿È½é¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤¬2021Ç¯¡£¤½¤Î20Ç¯Á°¡¢2001Ç¯¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤¬ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏÌîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Í¤¨ÆÀ¤ë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤òÄ¶¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤³¤Ê¤¹ËüÇ½Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í£°ì·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÈ´·²¤Ë¤¤¤¤¡¢Â¤âÈ´·²¤ËÂ®¤¤¡¢¸ª¤âÈ´·²¤Ë¶¯¤¤¡¢¼éÈ÷¤âÈ´·²¤Ë¾å¼ê¤¤¡¢¤Ç¤âÄ¹ÂÇÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥¤¥Á¥í¡¼¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¿ô»ú¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£MLBÄÌ»»19Ç¯´Ö¤Ç3089°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«117ËÜ¡£ÂçÃ«¤¬2021Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÊü¤Ã¤¿124ËÜ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¥·¡¼¥º¥ó10ËÜ°Ê¾å¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÏÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î3ÅÙ¤À¡£
¢¡¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¥¤¥Á¥í¡¼
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤è¤ê¤â¥·¥å¥¢¤ÊÂÇ·â¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤È²ÚÎï¤Ê³°Ìî¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¾¯ÁÆºï¤ê¤Ç¤âÄ¹ÂÇÎÏ¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ë21À¤µª¤ÎMLB¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡10Ç¯Ï¢Â³200°ÂÂÇ¤Ï³Î¤«¤Ë¤¹¤´¤¤µÏ¿¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÂ¤Ç²Ô¤¤¤ÀÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¡¢°ìÈ¯¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¹ÂÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£»î¹ç¤Ç¤ÏÄ¹ÂÇ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¡¢»î¹çÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¥µ¥¯±Û¤¨¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏËèÇ¯¡¢ÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´KOBE CHIBEN¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»î¹çÁ°¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¥µ¥¯±Û¤¨¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡50ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤¬»î¹ç¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ËÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤è¤ê¤â¥Ò¥Ã¥ÈÁÀ¤¤¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¤â¤·¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥ó30È¯¤ÏÍ¾Íµ¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¡¢¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¥Û¡¼¥à¥é¥óÁÀ¤¤¤ÎÂÇ·â¤ÇÂÇÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¤¥Á¥í¡¼¤ÈÆ±¤¸2001Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¡¼¥Û¥ë¥¹¤ÏËèÇ¯¡¢ÂÇÎ¨3³ä°Ê¾å¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥º¥ó30ËÜ°Ê¾å¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£¥Ü¥ó¥º¤ä¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±»þÂå¤ÎÄ¶°ìÎ®¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¿¤Á¤âÆ±ÍÍ¤À¡£Èà¤é¤ÏMLB¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁí¹çÅª¤ÊÂÇ·âÎÏ¤ò¸«¤¿¾ì¹ç¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÈà¤é¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¥Ü¥ó¥º¤ä¥é¥ß¥ì¥¹¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¤é¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÈÆ±»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°ãË¡ÌôÊª¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤Î»ÈÍÑµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Î¸ùÀÓ¤ò¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÆâÌî½¡¼£Ãø¡ØÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¼Ò²ñ³Ø¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÈ÷¤¨¤ëºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡×¤À¡£
¡¡¤Þ¤ºÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤ÎMLB¤ÇºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤É¤Î¡¢ÂÇµå¤ò²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤¹ÎÏ¡£¤½¤·¤ÆÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»þÂ®100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161Ò¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¹äÂ®µå¤òÅê¤²¹þ¤àÇÏÎÏ¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¡£Ä¹¤é¤¯ÆüËÜÌîµå¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÃ«¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡×¤ÇMLB¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤ËËÍ¤éÆüËÜ¿Í¤Ï¶½Ê³¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ46ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ9¾¡¤Î³èÌö¤Ç¼«¿È½é¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤¬2021Ç¯¡£¤½¤Î20Ç¯Á°¡¢2001Ç¯¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤¬ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏÌîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Í¤¨ÆÀ¤ë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤òÄ¶¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤³¤Ê¤¹ËüÇ½Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í£°ì·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÈ´·²¤Ë¤¤¤¤¡¢Â¤âÈ´·²¤ËÂ®¤¤¡¢¸ª¤âÈ´·²¤Ë¶¯¤¤¡¢¼éÈ÷¤âÈ´·²¤Ë¾å¼ê¤¤¡¢¤Ç¤âÄ¹ÂÇÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥¤¥Á¥í¡¼¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¿ô»ú¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£MLBÄÌ»»19Ç¯´Ö¤Ç3089°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«117ËÜ¡£ÂçÃ«¤¬2021Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÊü¤Ã¤¿124ËÜ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¥·¡¼¥º¥ó10ËÜ°Ê¾å¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÏÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î3ÅÙ¤À¡£
¢¡¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¥¤¥Á¥í¡¼
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤è¤ê¤â¥·¥å¥¢¤ÊÂÇ·â¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤È²ÚÎï¤Ê³°Ìî¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¾¯ÁÆºï¤ê¤Ç¤âÄ¹ÂÇÎÏ¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ë21À¤µª¤ÎMLB¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡10Ç¯Ï¢Â³200°ÂÂÇ¤Ï³Î¤«¤Ë¤¹¤´¤¤µÏ¿¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÂ¤Ç²Ô¤¤¤ÀÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¡¢°ìÈ¯¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¹ÂÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£»î¹ç¤Ç¤ÏÄ¹ÂÇ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¡¢»î¹çÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¥µ¥¯±Û¤¨¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏËèÇ¯¡¢ÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´KOBE CHIBEN¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»î¹çÁ°¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¥µ¥¯±Û¤¨¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡50ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤¬»î¹ç¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ËÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤è¤ê¤â¥Ò¥Ã¥ÈÁÀ¤¤¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¤â¤·¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥ó30È¯¤ÏÍ¾Íµ¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¡¢¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¥Û¡¼¥à¥é¥óÁÀ¤¤¤ÎÂÇ·â¤ÇÂÇÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¤¥Á¥í¡¼¤ÈÆ±¤¸2001Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¡¼¥Û¥ë¥¹¤ÏËèÇ¯¡¢ÂÇÎ¨3³ä°Ê¾å¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥º¥ó30ËÜ°Ê¾å¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£¥Ü¥ó¥º¤ä¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±»þÂå¤ÎÄ¶°ìÎ®¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¿¤Á¤âÆ±ÍÍ¤À¡£Èà¤é¤ÏMLB¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁí¹çÅª¤ÊÂÇ·âÎÏ¤ò¸«¤¿¾ì¹ç¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÈà¤é¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¥Ü¥ó¥º¤ä¥é¥ß¥ì¥¹¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¤é¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÈÆ±»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°ãË¡ÌôÊª¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤Î»ÈÍÑµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Î¸ùÀÓ¤ò¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£