2024年1月、シーズン2を開発中であることがされた「スター・ウォーズ:アソーカ」。主演のロザリオ・ドーソンが、シーズン2への意気込みを語っている。

本作は、「スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ」に登場したアナキン・スカイウォーカーのパダワン、アソーカを描いたシリーズ。実写版の初登場となったとスピンオフ「ボバ・フェット/The Book of Boba Fett」に引き続き、ロザリオ・ドーソンが同役を担当している。

このたびドーソンはルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミルと共に、Podcast番組「Table Read」の収録に参加。現場で米の取材を受け、「アソーカ」シーズン2に関する質問に答えている。

「シーズン2の脚本を読みましたか?」と聞かれたドーソンは、「いいえ」と回答。続いて、シリーズを続けられることに「ものすごく」興奮していると明かし、「(シーズン2の製作は)とても重大なこと。みんな大好きです。素晴らしいキャストです」とコメントした。

またアソーカとサビーヌ(ナターシャ・リュー・ボルディッツォ)に言及し、シーズン2では「過去の作品でも見てきたように、これらのキャラクターがより深掘りされます」と予告。「新しいストーリーテリングです。だから、新しい衣装があることを期待しているし、どんな展開が起きるのか知りたいですね」。

「スター・ウォーズ:アソーカ」シーズン2の全貌やリリース時期は不明。同時発表された「マンダロリアン」シーズン4もリリース時期は明らかになっていない。ただし、映画『マンダロリアン&グローグー』は2024年内に撮影を開始し、おそらく2026年に劇場公開となる運びだ。アソーカとマンダロリアンはドラマで共演を果たしているため、『マンダロリアン&グローグー』にアソーカがゲスト登場する可能性もあるかもしれない。

Source:

The post first appeared on .