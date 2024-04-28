¡ÚµÆÃÓÍºÀ±¤È°ìÌä°ìÅú¡¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÈ´¤±ÌÜ¤Î¤Ê¤¤ÂÇÀþ¡£ÅÀ¤Î¼è¤êÊý¡¢¾¡¤ÁÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º2¡½4¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2024Ç¯4·î27Æü¡¡¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢6²ó9°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Çº£µ¨2ÇÔÌÜ¡Ê2¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿²Ö´¬Åì¤Î¸åÇÚ¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê29¡Ë¤È¤Îº£µ¨½éÂÐ·è¤ÏÆó¥´¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£3ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ë¤Ï¥Æ¡¼¥é¡¼¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Ë¤Ï2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ3¼ºÅÀÌÜ¡£ÂçÃ«¤ËÅê¤¸¤¿98.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158.0¥¥í¡Ë¤ÏµÆÃÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æº£µ¨ºÇÂ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬¼«¸ÊºÇÂ®¤È¤Ê¤ë119.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó191.8¥¥í¡Ë¤Î¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤Ç¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢ÂÇ¤Á¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4²ó¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ4¼ºÅÀÌÜ¡£5¡¢6²ó¤È3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Æ²¿¤È¤«»î¹ç¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢3¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÆÃÓ¤Îº£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤ì¤Ç6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦94¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯4·î9Æü¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬2ÂÇÀÊÌÜ¤Ëº¸Ãæ´ÖËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»¤Ï20ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦300¡¢3ËÜÎÝÂÇ4ÂÇÅÀ¤ÈÂçÃ«¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â´°àú¤Ë¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÂÇÀþ¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬·è¤á¤¤ì¤º¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ëÂÇÀÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤ÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËèÇ¯¡¢ËèÇ¯¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÂÇ¤À¤±ÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÇÛµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¡£ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤â°ìÈÖÂ®¤¤µå¤òÅê¤²¤¿¤Î¤«¤Ê¡£º£Ç¯¡£Èà¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â®¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£°¤¯¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Èà¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½5Ï¢ÇÔ¤Ç¹¶·â¿Ø¤¬ÄãÄ´¤À¡£
¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¤È¤¤â°¤¤»þ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1Ç¯´ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤â¤¢¤ë¤·¡¢º£¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£Ï¢ÇÔÃæ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬ËÍ¼«¿È¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½º£Æü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¼«ÂÎ¤ÏÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢2»à¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤È¤«¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÇÛµå´Þ¤á¤Æ¸·¤·¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¹©É×¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤ÎÊÑ²½µå¤ò·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤¿¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥«¡¼¥Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï½ª»Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ·¤¤¤À¤¬¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ë·ù¤é¤·¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡©
¡Ö¾¡¤Ä¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÁöÎÝ¤Î°Õ¼±¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ó¥È¤â´Þ¤á¤ÆËÜÅö¤ËÈ´¤±ÌÜ¤Î¤Ê¤¤ÂÇÀþ¡£ÅÀ¤Î¼è¤êÊý¡¢¾¡¤ÁÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥×¥é¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð6²ó¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡£4ÅÀ¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢6²ó¤Þ¤Ç»î¹ç¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤Ä¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂÐ·è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
¡ÖËÍ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£1Ç¯¤Ë1²ó¤·¤«ÂÐÀï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢º£Ç¯¤Ï¡£¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î°¤¯¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Åê¤²¤¿½Ö´Ö¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÂÇµå¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤â³Î¼ÂÀ¤â´Þ¤á¡¢ËèÇ¯¤É¤ó¤É¤ó¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ËÍ¤â¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÐÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÆü¡¹¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½¼«¸ÊºÇÂ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂçÃ«¤Î¼«¸ÊºÇÂ®¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤µ¤ì¤¿
¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½ÂçÃ«¤È¤ÎÎÏ¤Î¾¡Éé¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¡¤»¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1µå¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é²¡¤·¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢µ»½Ñ¤â´Þ¤á¤Æ¾å¤Ë¤¤¤«¤ì¤¿¡×
¡½¡½ÂçÃ«¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¤È¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Ê¤ó¤È¤«»°¿¶¼è¤ì¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤º¤Ï¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¿À·Ð¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£º¸±¦Ìä¤ï¤º¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¼«¿È¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×