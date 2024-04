アメリカに「ファンサイデッド(FANSIDED)」というネットメディアがある。プロスポーツやエンタテインメント関連のニュースを得意とし、報道の信頼性からアメリカの名門出版社に買収されたこともある。もちろんメジャーリーグ・ベースボール(MLB)の記事には力を入れており、日本のメディアが翻訳して内容を伝えることも珍しくない。

***

【写真をみる】トラウト&大谷の隣には…“バレる前”の「水原一平」 もう見られないニッコリ笑顔で

このファンサイデッドが4月17日、「もしエンゼルスが聞く耳を持つのなら、マイク・トラウトの緊急トレード先は2球団(2 emergency Mike Trout trade destinations if the Angels will listen)」との記事を配信した。

マイク・トラウト(Mogami Kariya, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)

マイク・トラウトと言えば、日本でも「トラウタニ」の愛称が知られている。昨年までエンゼルスに在籍した大谷翔平の打順は2番、トラウトは3番が定位置だったことに由来する。

2023年3月に開催されたワールド・ベースボール・クラッシック(WBC)の決勝戦では日本とアメリカが対戦。9回裏に大谷がクローザーとして登板し、最後のバッターはトラウトという劇的な名勝負は今でも語り草だ。

何よりトラウトはMLBを代表する、押しも押されもせぬスーパースターだ。13年間のキャリアで368本のホームランと206の盗塁を記録。シーズンMVPの受賞は3回で、2009年のドラフトで1位指名されてから、ずっとエンゼルス一筋だ。

2019年には12年総額4億2650万ドルでエンゼルスと契約を延長。当時、日本のメディアは約470億円と報じたが、最新の為替レートだと約660億円になる。

いわば“ミスター・エンゼルス”であるトラウトにトレード報道が持ち上がったわけだ。アメリカは当然として、日本でもファンサイデッドの記事内容をスポーツ専門サイトなどが紹介したことから、わが国の野球ファンの間でも相当な話題になっている。

ドジャースの黄金期

担当記者は「ファンサイデッドの記事は、エンゼルスが2014年以来、ポストシーズンに進出していないことを重く見ています」と言う。

「記事は『トラウタニ』のことも触れ、2人のコンビが機能しないまま、大谷はドジャースに移籍してしまったと総括しました。さらに近年のエンゼルスは若手の育成も失敗を重ねていると指摘。あえてトラウトを放出することで、見返りに有望な新人選手を獲得するメリットを強調しました。そしてトレード先の有力候補として、メッツとフィリーズの2球団を挙げたのです」

メジャー研究家の友成那智氏は「ここ数年、エンゼルスがトラウトの放出を考えてきたのは事実で、ファンサイデッドの報道は信憑性が高いと思います」と言う。

「トラウトのトレード報道を正しく理解するためには、エンゼルスとドジャースの歴史に触れる必要があります。ドジャースは投手力、機動力、守備力を重視した『スモールベースボール』を初めて考案したチームです。1958年にニューヨークからロサンゼルスに移転すると、60年代から70年代にかけて黄金期を迎えました。そしてドジャースの野球を熟知した選手が監督やコーチとなって他チームに招かれたのです。ちなみにV9を達成した巨人の川上哲治監督もドジャースと合同キャンプを行うなどして、ドジャース流のスモールベースボールを貪欲に学びました」

エンゼルスの黄金期

一方のエンゼルスは1961年に誕生した比較的新しいチームだ。80年代に2度の地区優勝を成し遂げたものの、強豪チームというイメージはなかった。

ところが2000年、新監督としてマイク・ソーシア氏が就任。ソーシア氏はドジャース一筋のキャッチャーで、引退後はドジャースのコーチやマイナーチームの監督を歴任した。

「ソーシア氏はドジャース流のスモールベースボールを、エンゼルスに植え付けたのです。その結果、スター選手が不在だったにもかかわらず、チームは躍進。2002年にはプレーオフ進出を果たすとリーグ優勝も成し遂げ、その勢いのままワールドシリーズでジャイアンツを下しました。今、日本のメディアは『エンゼルスよりドジャースのほうが人気』と報じています。それは事実ではありますが、2000年代のエンゼルスはドジャースよりも輝いていたことは強調しておきたいと思います」(同・友成氏)

ところがドジャース流のスモールベースボールで躍進を果たしたにもかかわらず、2003年に就任した新オーナーのアルトゥーロ・モレノ氏はスター主義に方針を転換してしまう。次々と大物選手を高額契約で獲得し、長打率を重視するビッグボール志向を鮮明にした。

「これが失敗し、次第にエンゼルスの成績は低迷していきます。トラウトの初出場は2011年7月で、この時のチームはすでに2000年代の輝きを失っていました。しかしトラウトの打撃成績は素晴らしく、彼はMLB屈指のスター選手に成長します。ただし2021年、22年、23年のシーズンはいずれもケガに泣かされ、充分な成績を残せませんでした。この頃からエンゼルスは、トラウトの放出を検討するようになったのです」(同・友成氏)

エンゼルスの再建策

4月25日現在、トラウトは打率2割3分7厘、出塁率3割2分1厘、本塁打10本、盗塁5と好調を維持している。エンゼルスにとっては久しぶりの朗報だ。

これだけ活躍しているにもかかわらず、トレード話が報じられるというのは、少なくとも日本の野球ファンには理解しにくい。おまけにトラウトとエンゼルスの契約は2030年まで結ばれている。もし契約の途中でトレードに出されると、移籍先での年俸の一部を負担するというルールがあるという。

「たとえ今季のトラウトが好調を維持していても、また、他チームに移籍すると年俸の一部を負担する必要があるにしても、とにかくエンゼルスはトラウトの放出を考えているのは間違いありません。なぜならMLBにおけるチーム再建は、ベテランの有名選手や高額年俸のスター選手は他球団に移ってもらい、若手中心のチームに作り替えるのがセオリーだからです。今年からエンゼルスの指揮はロン・ワシントン監督が執ることになりました。これは『新監督が若手中心のチームを指揮し、何より育成に力を入れる』という再建策がすでにスタートしていることを意味します」(同・友成氏)

とはいっても、トラウトの意向を無視するわけにもいかない。一部の報道によると、エンゼルスとトラウトの契約には「トレード拒否権」の条項が含まれているという。

魅力的な2チーム

友成氏は「ファンサイデッドの報じた2チームなら、トラウトもトレードに同意する可能性があります」と指摘する。

「トラウトの故郷はニュージャージー州のバインランドで、ここはフィリーズの本拠地であるフィラデルフィアに近いのです。彼は1991年8月生まれの32歳ですから、いよいよ引退が現実味を帯びてきました。日本でもアメリカでも、故郷に近いチームで引退を迎えたいという選手は少なくありません。東海岸に帰れるというオファーに彼が魅力を感じる可能性は高く、トラウトがフィリーズに移籍することは充分に考えられます」(同・友成氏)

地図を見れば一目瞭然だが、トラウトの故郷からはメッツの本拠地であるニューヨークも近い。観光サイトなどを見ると「ニューヨークからバインランドまでは車で2時間」と紹介されている。

「メッツの場合はトラウトの故郷に近いだけでなく、今季はスタートダッシュに成功したことからポストシーズン進出が早くも現実味を帯びています。さらにメッツは大砲が少なく、唯一と言っていいパワーヒッターのピート・アロンゾは首脳陣との不仲が原因で移籍は確実でしょう。メッツは資金力が豊富ですし、ホームランバッターを必要としています。トラウトとメッツは“相思相愛”になる可能性があるため、近日中にトレードが発表されたとしても不思議はないと考えています」(同・友成氏)

デイリー新潮編集部