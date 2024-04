ゴールドマンサックス元社員が暴露…エリートサラリーマンたちの凄まじい「ズルさ」と「選民意識」

世界トップクラスの地位と報酬が約束されたゴールドマン・サックス。だがその実態は、金と女性に対するおそるべき強欲、嫉妬にまみれた職場だった――。

同社の元マネージング・ディレクター(上位8%の幹部職)の女性が1998〜2016年の在職期間に目撃した、ミソジニー(女性嫌悪)と人種差別にあふれる、堕ちた企業風土を明らかにする衝撃の暴露本『ゴールドマン・サックスに洗脳された私』から、一部内容を抜粋してお届けする。

巨額の退職金を捨てて、秘密保持契約書(NDA)へのサインを拒否。同社の内幕を告発する道を選んだ彼女の回顧録を読み進めるうちに明らかになる、金融資本主義の欺瞞と、その背後にある差別的な思考とは?

空売りをさせつづける

ヘッジファンドに空売りをさせたあと、空売りをさせつづけるのが私の仕事のひとつだ。つまり、ヘッジファンドが空売りしたがっている株は必ず借りてこなくてはならない。見返りとして、ヘッジファンドからその取引の市場価値に応じた手数料を受けとる。手に入れるのが難しい株であればあるほど手数料も高くなる。どれほど高い手数料であろうと顧客は払ってくれるだろう。空売り手数料の市場というものはなく、株価のように相場を参照することはできない。最初の取引のときにブローカーが手数料を提示するが、その値は日々変わる。

私はヘッジファンドから受けとる手数料をチェックし、必要に応じて調整しなくてはならなかった。市場価格が最も高い株の空売りには、マイクも関わってきた。手数料の増減が、会社の利益に大きな影響を与えるからだ。

手数料を上げろ!

「この手数料を200ベーシスポイント上げろ」ある日の午後、空売りのレポートを読んでいたマイクが私に指示を出した。レポートには最大手のヘッジファンドが空売りしている株の銘柄が書かれている。彼はいくつかの株に赤い丸印をつけたレポートを、私に投げてよこした。ほとんどの株には、すでに2桁の手数料を設定してあったが――20パーセントや30パーセント――あと2パーセント上げろというのだ。

「ですが、つい最近、値上げしたばかりです」私は言った。別に違法ではないが、やり過ぎだと思った。これらの株から得られるスプレッドはすでにじゅうぶん高額だし、前の日に手数料を変更したばかりだ。高い手数料を設定しているのはうちだけではなく、ウォール街全体がそうだった。

ヘッジファンドの弱みにつけこむ

ビジネスをするうえでのコストには違いないが、間違っていると感じた。ヘッジファンドはにっちもさっちもいかなくなるだろう。彼らに残された選択肢は売りポジションを解消すること、つまり空売りをやめることだが、それまでにたいした儲けが出ていなければ、空売りをしつづけたいと考えるはずだ。自分たちはそこにつけこんでいるような気がしてならなかった。厳しい市場環境を乗り越えたいま、私たちは利益をあげなくてはならないというプレッシャーにさらされている。そうなるとヘッジファンドになす術すべはない。

「ああ、たしかに値上げしたばかりだ。だが、うちとの取引をやめるわけがないだろう?」彼はにやりと笑った。赤みの差した両頬は、よく熟したリンゴのようだ。ヘッジファンドはつねに空売りの手数料について文句を言っていたが、欲しい株を手に入れるにはゴールドマンに頼るしかないと思っていることは、マイクもわかっている。

「ええ、それはないでしょうね」私も同意した。「うちとの取引はやめないでしょう」空売りをする株を見つける手立てがほかにないので、このまま取引を続けて手数料を払うしかないのだ。レポートを眺めながら気が沈んだ。

有害と分かっていながら、抜けられない

マイクに給料を減額されても、ニックが会社を辞めなかったときのことを思い出した。ニックはここから抜けだせなかった。それは私も同じだ。ここがどれほど有害な場所かわかっていながら、ここを去ることはできないと感じている。すっかりゴールドマンの世界にからめとられていた。

自分のアイデンティティも、ゴールドマンと切り離すことはできなかった。電話をとるときは「ゴールドマン、ジェイミーです」と答えるし、顧客には「ゴールドマンのジェイミー」と認識されている。まるでゴールドマンというのが私のファミリーネームであるかのように。さしずめマイクが私の父親で、私は家業を辞めることができない子ども、といったところだろうか。理由は異なれど、私は自分がヘッジファンドと同じ立場にいると感じていた。

顧客との関係

いっぽう、私が株を借りている機関投資家の多くは、それほど市場に精通しているわけではなかった。自分が保有している株がどれほど貴重なものなのか、その株をどれほどみんなが手に入れたがっているのか、知らないことも多かった。私たちがヘッジファンドへの貸付手数料を値上げしたように、その株を貸す際の手数料を値上げできることも知らなかった。

私は規模の小さな顧客といい関係を築いていたので、彼らは自分たちが貸付ける株の手数料が適切かどうか、私なら教えてくれると思っていたことだろう。それでも、貴重な株を貸してくれた年金基金や投資信託会社は、市場が混乱するなか、顧客のために利益をあげられたことを喜んでいたと思う。

貴重な株であることは絶対に教えるな

「この株がどれほど貴重なものか、教えたりするんじゃないぞ」ある日の朝、マイクが私に言った。

手に入れにくい株を、ある小規模の顧客が保有していることがわかったと、マイクに報告したところだった。「その株ならどれほどの手数料が取れるのか知らなかったとしても、それは向こうの責任だ」結局、私はその株を借り、本来あるべき手数料よりもずっと少ない金額しか払わずにすんだ。こうしたやり方は後ろ暗く感じられ、妊娠による胸やけがさらにひどくなった。

強くなっていく、世間の風当たり

2008年に緊急経済安定化法(たんに金融救済法とも呼ばれる)が議会を通過すると、この業界の評価は地に落ちた。2008年はバーニー・マドフのスキャンダル【訳注:アメリカ史上最大規模の投資詐欺事件】で幕を閉じ、ウォール街への風当たりはかつてないほど強くなった。全国で抗議運動が起こり、ゴールドマンの正面玄関前で行われたものもあった。こうした抗議運動が、後年「ウォール街を占拠せよ」運動につながっていった。

「ウォール街を支配しているのは悪魔だ」

ある日、市場が引けたあと、ピートと私はコーヒーを飲みに外に出たのだが、そのときに初めて抗議運動を目の当たりにした。彼らは「ゴールドマン・サックス」と叫びながら、手書きのプラカードを私たちのほうへ突き出してきた。「YOU GOT BAILED OUT, WE GOT SOLD OUT!(金融は救済され、私たちは見捨てられた!)」「SATAN CONTROLS WALL STREET(ウォール街を支配しているのは悪魔だ)」と書かれている。通りを渡り終えるころ、ようやく事態を肌で感じた。

「ゴールドマンに勤めてるっていうだけで僕を判断しないでほしいな」注文したコーヒーを待ちながら、ピートが言った。「みんな、いままでとは違う目で僕を見るんですよ。ゴールドマンに勤めてるなんて、きっとひどい奴に違いないって。僕はあの人たちとは違うのに。あそこにいる人たちの価値観は、ぼくのとは違う。でも、給料がいいから。世界経済が崩壊して、家を失ったり破産したりする人たちがいるいま、ゴールドマンを辞めるわけにはいかない」

ウォール街の一員であることに浮かれる同僚

でも、同僚の多くは、自分がウォール街の一員であることに浮かれていた。ある男性社員はハロウィンの日に、“99%”の人が抗議運動をしているなかを、“1%”と書かれた牛乳パックの仮装をして、肩をそびやかしながら歩いてきた【訳注:アメリカの富を1%の富裕層が独占しているという現状に抗議するため、「ウォール街を占拠せよ」運動では「私たちは99%だ」というスローガンが掲げられた】。

ビルに入ってくるまでにボコボコにされればよかったのに、と思ったが、トレーディング・デスクについた彼は、傷ひとつ負っていなかった。家に帰って着替えてこい、と彼に言えるような良識をもった人が人事部にいたのは幸いだったが、それもトレーディング・フロアにスタンディングオベーションで迎え入れられた後のことだった。

私は混乱していた。同僚よりも、抗議運動をしている人たちのほうに親近感を覚える。この業界をかばうこともできなかった――自分たちのビジネスには懐疑的だったし、嫌悪感すら抱くこともあった。けれど、私はその一員なのだ。それに、不安もあった。金融界は崩壊しつつあり、失業率は跳ね上がり、周りには家をなくした人が大勢いる。私の懐に入ってくるお金と、私だけが頼りのお腹の子どものことを考えると、怖くてここを辞めることはできなかった。

*

