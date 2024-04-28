28Æü¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤Ç°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤«¡¡Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤Ç30¡îÍ½ÁÛ¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
º£Æü28Æü(Æü)¤Ï¡¢¶áµ¦¤«¤éÅìËÌ¤òÃæ¿´¤Ë²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç30¡î¤Ê¤É¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤Ç°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¹¤¯²ÆÆü
º£Æü28Æü(Æü)¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¾º¡£º£Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÎÊ¬ÉÛ(¾å¤Î¿Þ)¤ò¤ß¤ë¤È¡¢²Æì¤«¤éÅìËÌ¤Þ¤Ç25¡î°Ê¾å¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢ÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¶áµ¦¤«¤éÅìËÌ¤Ç¡¢Â®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï15¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤½ê¤â¤¢¤ê¡¢ºòÆü27Æü(ÅÚ)¤ÎµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤«¤é°ìÅ¾¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ËÌá¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æì¤Ï±«¡¡¶å½£¤ÏÅ·µ¤²¼¤êºä
°ìÊý¡¢Á°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²Æì¤Ï¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¸á¸å¤Ï±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÆìËÜÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶å½£¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¡¢À²¤ì¤ë½ê¤â¸á¸å¤Ï±À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÆüÉÕ¤±¤¬ÂØ¤ï¤ëº¢¤Ë¤ÏÀ¾¤«¤é±«±À¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢±«¶ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¥°¥Ã¥º
¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢½ë¤¤Ãæ¡¢³°¤Ç²á¤´¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¿åÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª(¿å¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É)¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤°¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä±öÊ¬¤Î´Þ¤Þ¤ì¤¿°»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î´À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿±öÊ¬¤ò¼ê·Ú¤ËÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ Æü»±¤äË¹»Ò¤ÇÆüº¹¤·¤Î½ë¤µ¤ò¼×¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤¿Æü¤ÏÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤½ê¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÏÂç¿Í¤è¤ê¤â½ë¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ë¹»Ò¤Ï»þ¡¹¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢´À¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤´ß¤Ê¤ÉÆü±¢¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¤è¤±¥Æ¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈÆü±¢¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ Àð»Ò¤ä¤¦¤Á¤ï¡¢·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤É÷¤ÇÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ ÎäµÑ¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÎäµÑ¥°¥Ã¥º¤â¡¢¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ó¸µ¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝÎäºÞ¤äÉ¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ë¤¯¤ë¤ß¡¢ÂÎ(¼ó¡¢ÏÆ¤Î²¼¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ê¤É)¤Ë¤¢¤Æ¤ÆÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¥Ð¥ó¥À¥Ê¤ò¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Æ¼ó¤äÆ¬¤Ë´¬¤±¤Ð¡¢¿å¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë»þ¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£