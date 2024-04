UEFIはPCのOSが起動する前段階に実行されるプログラムで、IRCは端末やOSに依存することなくクライアント同士でチャットできるツールです。これらを組み合わせ、IRCをUEFIで利用できるようにした「UEFIRC」をソフトウェア開発者のフィリップ・テン氏が開発しました。An IRC client in your motherboard | Phillip Tennenhttps://axleos.com/an-irc-client-in-your-motherboard/

UEFIRCを使ってUEFIからIRCサーバーに接続する様子が以下の通り。UEFIRC Demo - YouTubeテン氏は「UEFIRCはRustで書かれていて、独自のGUIツールキットとTrueTypeレンダラーを活用しています。マザーボードの快適なプリブート環境から、IRCサーバーに接続したり、チャットをしたり、メッセージを読んだりすることができます」と紹介しました。そもそもUEFIとは、「BIOS」に取って代わるものとして導入が始まったものです。BIOSはリアルモードの16bit環境で動作し、ROMから読み込んで実行できるコードの量に1MBのメモリ制限が科されるほか、基本的に16bit環境でしか動作しないという制限がありましたが、UEFIであれば最初から64bitモードで動作することができるので、メモリ制限が撤廃されるなどの利点があります。PC起動時に動作するBIOSに取って代わる「UEFI」とはいったい何なのか? - GIGAZINEUEFIはVESAディスプレイ解像度の切り替えやメモリの割り当て、EFIファイルシステムとのやりとりに役立つAPIも利用できるほか、ローカルブロックデバイスに保存されたインストールからOSをロードするのではなく、ネットワーク経由でロードできるという仕組みも備わっています。この仕組みをサポートするためにUEFIはTCPを実装したネットワークスタックを同梱し、プリブート環境で動作するアプリケーションが直接ネットワークスタックをやりとりするためのAPIも公開しています。今回テン氏が利用したのがこのAPIだというわけだそうです。テン氏はこのプロジェクトを「手の込んだジョーク」と評価し、クライアントとしてはあまり使い物にならないと話しています。以下にUEFIRCのGitHubリポジトリが公開されています。GitHub - codyd51/uefirc: An IRC client in your motherboardhttps://github.com/codyd51/uefirc