現在プレミアリーグで9位に沈む苦いシーズンを過ごしているチェルシー。明るい話題は少ないが、期待できる逸材もいる。



2025年にチェルシーへ合流予定となっているMFケンドリー・パエスだ。



エクアドルのインデペンディエンテでプレイするパエスは、すでにエクアドル代表デビューも果たしている16歳の神童だ。主に攻撃的MFか右のウイングの位置に入っており、クラブでも絶対の主力だ。





16-year-old Kendry Páez scored and assisted against Endrick’s Palmeiras.



Chelsea have this to look forward to in 2025



(via @LibertadoresBR)pic.twitter.com/gshcCo9erR