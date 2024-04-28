アストン・ビラvsチェルシー 試合記録
【プレミアリーグ第35節】(ヴィラ・パーク)
アストン・ビラ 2-2(前半2-0)チェルシー
<得点者>
[ア]オウンゴール(4分)、モーガン・ロジャーズ(42分)
[チ]ノニ・マドゥエケ(62分)、コナー・ギャラガー(81分)
<警告>
[ア]ドウグラス・ルイス(49分)、モーガン・ロジャーズ(64分)、レオン・ベイリー(66分)
[チ]モイセス・カイセド(49分)、ミハイロ・ムドリク(82分)、チアゴ・シウバ(87分)、ノニ・マドゥエケ(90分+10)、ブノワ・バディアシル(90分+10)
観衆:42,354人
アストン・ビラ 2-2(前半2-0)チェルシー
<得点者>
[ア]オウンゴール(4分)、モーガン・ロジャーズ(42分)
[チ]ノニ・マドゥエケ(62分)、コナー・ギャラガー(81分)
<警告>
[ア]ドウグラス・ルイス(49分)、モーガン・ロジャーズ(64分)、レオン・ベイリー(66分)
[チ]モイセス・カイセド(49分)、ミハイロ・ムドリク(82分)、チアゴ・シウバ(87分)、ノニ・マドゥエケ(90分+10)、ブノワ・バディアシル(90分+10)
観衆:42,354人