【プレミアリーグ第35節】(ヴィラ・パーク)

アストン・ビラ 2-2(前半2-0)チェルシー

<得点者>

[ア]オウンゴール(4分)、モーガン・ロジャーズ(42分)

[チ]ノニ・マドゥエケ(62分)、コナー・ギャラガー(81分)

<警告>

[ア]ドウグラス・ルイス(49分)、モーガン・ロジャーズ(64分)、レオン・ベイリー(66分)

[チ]モイセス・カイセド(49分)、ミハイロ・ムドリク(82分)、チアゴ・シウバ(87分)、ノニ・マドゥエケ(90分+10)、ブノワ・バディアシル(90分+10)

観衆:42,354人