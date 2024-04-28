アストン・ビラvsチェルシー スタメン発表
[4.27 プレミアリーグ第35節](ヴィラ・パーク)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 1 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 6 ドウグラス・ルイス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 31 レオン・ベイリー
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 16 カラム・チェンバース
DF 17 クレマン・ラングレ
DF 29 ケイン ケスラー=ヘイデン
MF 47 ティム・イロエグブナム
MF 71 オマーリ ケリマン
FW 19 ムサ・ディアビ
FW 24 ジョン・デュラン
監督
ウナイ・エメリ
[チェルシー]
先発
GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 6 チアゴ・シウバ
DF 14 トレボ・チャロバー
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 23 コナー・ギャラガー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
GK 40 T. Curd
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 42 アルフィー ギルクリスト
DF 63 J. Acheampong
MF 31 チェーザレ カザデイ
MF 78 K. Dyer
FW 36 デイヴィジ ワシントン
FW 67 T. George
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
※28:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 1 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 6 ドウグラス・ルイス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 31 レオン・ベイリー
FW 11 オリー・ワトキンス
GK 25 ロビン・オルセン
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 16 カラム・チェンバース
DF 17 クレマン・ラングレ
DF 29 ケイン ケスラー=ヘイデン
MF 47 ティム・イロエグブナム
MF 71 オマーリ ケリマン
FW 19 ムサ・ディアビ
FW 24 ジョン・デュラン
監督
ウナイ・エメリ
[チェルシー]
先発
GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 6 チアゴ・シウバ
DF 14 トレボ・チャロバー
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 23 コナー・ギャラガー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
GK 40 T. Curd
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 42 アルフィー ギルクリスト
DF 63 J. Acheampong
MF 31 チェーザレ カザデイ
MF 78 K. Dyer
FW 36 デイヴィジ ワシントン
FW 67 T. George
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります