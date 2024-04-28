[4.27 セリエA第34節](オリンピコ)

※27:45開始

<出場メンバー>

[ラツィオ]

先発

GK 35 C. Mandas

DF 4 パトリック・ガバロン

DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ

DF 15 ニコロ・カザーレ

MF 6 鎌田大地

MF 7 フェリペ・アンデルソン

MF 8 マテオ・グエンドゥジ

MF 10 ルイス・アルベルト

MF 18 G. Isaksen

MF 77 アダム・マルシッチ

FW 19 バレンティン・カステジャノス

控え

GK 33 ルイジ セペ

GK 59 D. Renzetti

DF 3 ルカ・ペッレグリーニ

DF 23 エルセイド・ヒサイ

MF 5 マティアス・ベシーノ

MF 20 マッティア・ザッカーニ

MF 29 マヌエル・ラッツァーリ

MF 32 ダニーロ・カタルディ

MF 65 ニコロ・ロベッラ

FW 9 ペドロ・ロドリゲス

FW 17 チーロ・インモービレ

FW 22 D. González

監督

イゴール・トゥドール

[ベローナ]

先発

GK 1 ロレンツォ・モンティーポ

DF 23 ジャンジャコモ・マニャーニ

DF 32 フアン・ダビド・カバル

DF 38 ジャクソン チャチュア

DF 42 ディエゴ コッポラ

MF 8 ダルコ・ラゾビッチ

MF 10 ステファン・ミトロヴィッチ

MF 17 ティヤニ・ノスリン

MF 25 スアト・セルダル

MF 90 ミハエル フォロルンショ

FW 11 カロル・シュヴィデルスキ

控え

GK 16 マッティア キエーザ

GK 34 シモーネ・ペリッリ

DF 18 ファビアン・セントンズ

DF 19 ルベン・ビナグレ

DF 27 パベル・ダビドビチ

MF 6 レダ・ベラヤン

MF 21 ダニ・シルヴァ

MF 28 N. Patanè

MF 31 T. Suslov

MF 33 オンドレイ・ドゥダ

MF 37 Charlys

FW 7 エライス・タフサン

FW 9 トマ・アンリ

FW 99 フェデリコ・ボナッツォーリ

監督

マルコ・バローニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります