ラツィオvsベローナ スタメン発表
[4.27 セリエA第34節](オリンピコ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 35 C. Mandas
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ
DF 15 ニコロ・カザーレ
MF 6 鎌田大地
MF 7 フェリペ・アンデルソン
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 ルイス・アルベルト
MF 18 G. Isaksen
MF 77 アダム・マルシッチ
FW 19 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 33 ルイジ セペ
GK 59 D. Renzetti
DF 3 ルカ・ペッレグリーニ
DF 23 エルセイド・ヒサイ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 29 マヌエル・ラッツァーリ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
MF 65 ニコロ・ロベッラ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 17 チーロ・インモービレ
FW 22 D. González
監督
イゴール・トゥドール
[ベローナ]
先発
GK 1 ロレンツォ・モンティーポ
DF 23 ジャンジャコモ・マニャーニ
DF 32 フアン・ダビド・カバル
DF 38 ジャクソン チャチュア
DF 42 ディエゴ コッポラ
MF 8 ダルコ・ラゾビッチ
MF 10 ステファン・ミトロヴィッチ
MF 17 ティヤニ・ノスリン
MF 25 スアト・セルダル
MF 90 ミハエル フォロルンショ
FW 11 カロル・シュヴィデルスキ
控え
GK 16 マッティア キエーザ
GK 34 シモーネ・ペリッリ
DF 18 ファビアン・セントンズ
DF 19 ルベン・ビナグレ
DF 27 パベル・ダビドビチ
MF 6 レダ・ベラヤン
MF 21 ダニ・シルヴァ
MF 28 N. Patanè
MF 31 T. Suslov
MF 33 オンドレイ・ドゥダ
MF 37 Charlys
FW 7 エライス・タフサン
FW 9 トマ・アンリ
FW 99 フェデリコ・ボナッツォーリ
監督
マルコ・バローニ
※27:45開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 35 C. Mandas
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ
DF 15 ニコロ・カザーレ
MF 6 鎌田大地
MF 7 フェリペ・アンデルソン
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 ルイス・アルベルト
MF 18 G. Isaksen
MF 77 アダム・マルシッチ
FW 19 バレンティン・カステジャノス
GK 33 ルイジ セペ
GK 59 D. Renzetti
DF 3 ルカ・ペッレグリーニ
DF 23 エルセイド・ヒサイ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 29 マヌエル・ラッツァーリ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
MF 65 ニコロ・ロベッラ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 17 チーロ・インモービレ
FW 22 D. González
監督
イゴール・トゥドール
[ベローナ]
先発
GK 1 ロレンツォ・モンティーポ
DF 23 ジャンジャコモ・マニャーニ
DF 32 フアン・ダビド・カバル
DF 38 ジャクソン チャチュア
DF 42 ディエゴ コッポラ
MF 8 ダルコ・ラゾビッチ
MF 10 ステファン・ミトロヴィッチ
MF 17 ティヤニ・ノスリン
MF 25 スアト・セルダル
MF 90 ミハエル フォロルンショ
FW 11 カロル・シュヴィデルスキ
控え
GK 16 マッティア キエーザ
GK 34 シモーネ・ペリッリ
DF 18 ファビアン・セントンズ
DF 19 ルベン・ビナグレ
DF 27 パベル・ダビドビチ
MF 6 レダ・ベラヤン
MF 21 ダニ・シルヴァ
MF 28 N. Patanè
MF 31 T. Suslov
MF 33 オンドレイ・ドゥダ
MF 37 Charlys
FW 7 エライス・タフサン
FW 9 トマ・アンリ
FW 99 フェデリコ・ボナッツォーリ
監督
マルコ・バローニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります