¡Ö¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼¡×¤Ç¥¿¥â¥ê¤â¤Î¤Þ¤Í¥¸¥ç¥Ë¡¼»ÖÂ¼ÅÐ¾ì¡¡¥Í¥Ã¥È¤ï¤¯¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¤ÎºÆ¸½¡×¡Ö»úËë¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê68¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¡Ö¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼¡¡µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ø¡Ä¡ÙFINAL¡×¤¬27Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¿¥â¥ê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼»ÖÂ¼¡Ê51¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ò¤ï¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ±é¤¸¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤¬»¨µï¥Ó¥ë¤Î¡ÖWikiWiki¡¡Laboratory¡×¤È¤¤¤¦°ÆÆâÈÄ¤ò¸«¤Æ¡Ö¥¦¥¥¦¥¸¦µæ½ê¡ª¡×¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¿¥â¥ê¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÊ±Áõ¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¤¬¥Ó¥ë¤«¤éÏ©¾å¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÆ»¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê²¼¤êºä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤¬Î©¤Á¡Ö¤¤¤ä¤Í¡¢ÃÙ¹ï¤·¤¿¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢º£ÆüÍè¤ë»þ¤Ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤éÃÏÄì¿Í¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î»úËë¤¬¡Ö¡Ê¥¿¥â¥êÉ÷¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¥Æ¥í¥Ã¥×¡¡¥¿¥â¥êÉ÷WW¡×¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¡Ø¥¿¥â¥ê¡¦¤µ¤ó¤Þ¤ÎÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¡Ù¤ÎºÆ¸½¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¡Ù¤¬ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÎ©¤Á°ÌÃÖ¤â°ì½ï¡×¤ÈÆ±¶É¤ÎÅÁÀâÅªÈÖÁÈ¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎàÅÐ¾ìá¤Ë´î¤Ö»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï1984Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥°¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·ºî¡£¸µºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê66¡Ë¤â½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê51¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£