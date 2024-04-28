フライブルクvsボルフスブルク 試合記録
【ブンデスリーガ第31節】(Europa-Park Stadion)
フライブルク 1-2(前半1-0)ボルフスブルク
<得点者>
[フ]オウンゴール(42分)
[ボ]マクシミリアン・アルノルト(82分)、マクサンス・ラクロワ(90分)
<退場>
[フ]キリアン・シルディリア(64分)
<警告>
[フ]ミヒャエル・グレゴリッチュ(55分)、ロランド・サライ(67分)、ニコラス・ヘフラー(73分)、ルーカス・ヘーラー(90分+2)
[ボ]マクシミリアン・アルノルト(62分)、セバスティアン・ボルナウ(90分+3)
観衆:32,800人
フライブルク 1-2(前半1-0)ボルフスブルク
<得点者>
[フ]オウンゴール(42分)
[ボ]マクシミリアン・アルノルト(82分)、マクサンス・ラクロワ(90分)
<退場>
[フ]キリアン・シルディリア(64分)
<警告>
[フ]ミヒャエル・グレゴリッチュ(55分)、ロランド・サライ(67分)、ニコラス・ヘフラー(73分)、ルーカス・ヘーラー(90分+2)
[ボ]マクシミリアン・アルノルト(62分)、セバスティアン・ボルナウ(90分+3)
観衆:32,800人