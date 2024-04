【エルシャダイ・アセンション オブ ザ メタトロン HD リマスター】4月28日 発売価格: パッケージ通常版 4,950円 パッケージ限定版 8,250円 ダウンロード版 3,850円

レイニーフロッグは、3Dアクション「エルシャダイ・アセンション オブ ザ メタトロン HD リマスター」Nintendo Switchパッケージ版を4月28日に発売する。価格は通常版が4,950円、限定版が8,250円。ダウンロード版はcrimより同時発売される。価格は3,850円。

2011年に発売されたアクションゲーム「エルシャダイ(El Shaddai: Ascension of the Metatron)」(以下、エルシャダイ)のHDリマスター版がSwitchに登場。Windows向けHDリマスター版はSteamにて2021年に発売されている。

フルHD化にあたり、グラフィックスのクオリティアップに加え、一部ロード時間の最速および最適化が施されている。また、ゲームクリア後に楽しめるオリジナル特典も用意されている。

「エノク書」を基にした幻想的な世界観、独創的で絵画のようなビジュアル表現、シンプルな操作で楽しめる多彩なアクションが特徴の「エルシャダイ」は、日本ゲーム大賞 2010 フューチャー賞を受賞したほか、トレーラーで発せられた「そんな装備で大丈夫か?」というセリフが「ネット流行語大賞 2010」の金賞を受賞するなど話題となった。

「エルシャダイ・アセンション オブ ザ メタトロン HD リマスター」について

絶えず変化し続ける、現在でも色褪せないアートスタイル

【El Shaddai ASCENSION OF THE METATRON HD Remaster (Switch)】

キーワードは「変化し続ける世界」、そして「誰もが好きな画面」。絵画のようなビジュアル表現、デザイン、世界観、まるで生きているかのように変わり続けるビジュアルは、革新的且つ独創的でありながらも、どこか懐かしさを感じさせる。

簡単だが奥深い、迫力のアクションを体感

使用するボタンは攻撃、ジャンプ、防御、武器奪いの4種類のみ。マニュアルは不要で、誰でも簡単に操作が可能だ。それでもゲームの奥は深く、タイミング、同時押し、ディレイ、連打など、様々な入力方法で数多くの攻防が生まれる。

三すくみの武器システム

戦闘で使用できる武器は「ベイル」・「アーチ」・「ガーレ」の3種類でそれぞれに有利不利が存在する。プレーヤーだけはなく敵もこれらの武器を装備しており、戦闘中に奪うことが可能だ。

オリジナル追加特典

ゲームクリア後に楽しめるオリジナル特典が2つ用意されている。共に、ゲームクリア後にアンロックされ、何度でも楽しめる。

「-ルシフェルの堕天-セタ記」

ゲーム後のストーリーが語られる特典小説。

「El Shaddai ASCENSION OF THE METATRON ArtBook」

エルシャダイの世界を構成するイラストを90ページ以上に渡って収録したデジタルアートブック。

限定版の内容を紹介

限定版は、通常版ソフトに加え、ゲーム後の物語が語られるドラマCD、そして新たな描き下ろしイラストを追加したドラマCDの台本がセットになっている。

ドラマCD

ドラマCDには、イーノック役の三木眞一郎さん、ルシフェル役の竹内良太さん、ミカエル役の湯口和明さんなど豪華声優陣が出演。ドラマCDの台本は新たに描き起こしたイラストが追加されている。

ドラマサウンド台本

※デザインは変更する可能性もございます。

※限定版は完全受注生産となりますので、無くなり次第販売終了となります。

(C)crim All rights reserved. Published by Rainy Frog Co, Ltd.