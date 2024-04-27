【天皇賞・春】古馬長距離No.1決定戦を野球解説者・里崎智也さんがガチ予想！



4月28日発走の第169回天皇賞・春（GI）を野球解説者 里崎智也さんが徹底予想します。里崎さんの思い出の名馬たちや、注目の天皇賞（春）の本命から気になる馬を語ってくれました。

第169回天皇賞・春（GI）枠順

2024年4月28日（日曜） 3回京都4日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 サリエラ（牝5 武豊）

1-2 ヒンドゥタイムズ（セ8 団野大成）

2-3 プリュムドール（牝6 和田竜二）

2-4 ワープスピード（牡5 三浦皇成）

3-5 ブローザホーン（牡5 菅原明良）

3-6 ディープボンド（牡7 幸英明）

4-7 タスティエーラ（牡4 J.モレイラ）

4-8 ゴールドプリンセス（牝4 田口貫太）

5-9 シルヴァーソニック（牡8 M.デムーロ）

5-10 サヴォーナ（牡4 池添謙一）

6-11 マテンロウレオ（牡5 横山典弘）

6-12 ドゥレッツァ（牡4 戸崎圭太）

7-13 スカーフェイス（牡8 松若風馬）

7-14 テーオーロイヤル（牡6 菱田裕二）

7-15 メイショウブレゲ（牡5 酒井学）

8-16 チャックネイト（セ6 鮫島克駿）

8-17 スマートファントム（牡4 岩田望来）

8-18 ハピ（牡5 浜中俊）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。