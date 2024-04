『哭悲/THE SADNESS』や『呪詛』などで注目が集まる台湾ホラー映画から新たな一作。『呪葬』(原題:頭七/英題:The Funeral)が7月12日より公開されることが決定した。ポスタービジュアルと予告編が併せて解禁された。

本作は、死者の魂が戻ってくるとされる“初七日”の風習から生まれた新たな家系ホラー。本国公開時、台湾映画の年間ランキングで6位を記録した大ヒット作だ。

シングルマザーのチュンファと娘のチンシェンは、祖父の葬儀のため、長らく疎遠だった実家へと帰ってくる。2人を迎えたのは、関係が冷え切った家族と、不穏な影が潜む不気味な屋敷だった。大好きだった祖父のために初七日まで留まろうとするチュンファだが、悪夢に悩まされ、やがて母娘ともに夢なのか現実なのか分からない正体不明の恐怖へと飲み込まれていく。彼女たちは初七日の夜、いったい何を目撃するのか?

動画が表示されない方はホラー通信の記事をご覧ください



主人公チュンファを演じるのは、本作で映画初主演を飾る台湾の元大人気アイドルグループS.H.E出身のセリーナ・レン。

『呪葬』

7月12日(金)よりシネマート新宿、シネマート心斎橋ほか全国公開

監督:シェン・ダングイ

出演:セリーナ・レン、チェン・イーウェン、ナードウ

2022/台湾/中国語/カラー/103分

映倫:G 配給:ファインフィルムズ

(c)2022 PINOCCHIO FILM CO., LTD. TAIWAN MOBILE CO., LTD. Macchiato Digital Imaging Co., Ltd PEGASUS ENTERTAINMENT CO., LTD. MUWAV DIGITAL

STUDIO CO.,LTD