清家貴子の11試合連続弾ならずも浦和がリーグ新記録の10連勝！ 東京NBが大宮Vに7ゴール大勝、藤野あおばがハット達成【WEリーグ】

27日、2023-24WEリーグ第17節の2試合が行われた。9連勝で首位を走る三菱重工浦和レッズレディースは7位のサンフレッチェ広島レジーナをホームに迎えた。なでしこジャパンのFW清家貴子が10試合連続ゴールとJリーグ記録を追い抜く記録を作っている中、この試合では最初にS広島Rがチャンス。ボックス手前から柳瀬楓菜がミドルシュートを放つが枠を越えていく。すると14分、右サイドで粘りを見せると、栗島朱里の高いボールのクロスに対し、伊藤美紀が飛び込んでヘッド。これが決まり、浦和が先制。伊藤は3試合連続ゴールとなった。

さらに25分には左サイドからの栗島のクロスをニアで清家が触れずも、GKの弾いたボールを遠藤優がゴール前に詰めていて、リードを2点に広げる。浦和がリードして後半を迎えた中、47分にはCKから石川璃音がヘッドもわずかに枠の上。広島は中嶋淑乃を中心にゴールに迫っていくが、浦和GK池田咲紀子が好セーブを見せるなどしてゴールを許さない。66分には中央をドリブルで持ち込んだ清家がボックス手前からミドルシュートもGK藤田七海がセーブ。清家の11試合連続ゴールはならなかったが、WEリーグ新記録の10連勝を達成し首位を守った。もう1試合は4位の日テレ・東京ヴェルディベレーザと6位の大宮アルディージャVENTUSの一戦。試合は一方的な展開となった。まずは24分、CKの流れからボックス内右で藤野あおばが右足ミドル。これが決まり東京NBが先制すると、36分には左サイドからのクロスを神谷千菜が気持ちでねじ込み追加点。38分には北村菜々美がこぼれ球を拾って蹴り込み、前半で3点のリードを奪う。良いところがない大宮Vは55分にもミスから失点。GK望月ありさからのビルドアップがずれると、山本柚月が奪いパス。神谷の浮き球のパスに抜けた藤野がボックス内から決めてリードを4点に。58分には藤野のクロスをボックス中央で土方麻椰がヘッドで合わせる。さらに68分には藤野がネットを揺らしてハットトリックを達成。75分には北村のクロスを土方が合わせて7点目。東京NBが完勝を収めた。◆2023-24WEリーグ第17節4/27(土)三菱重工浦和レッズレディース 2-0 サンフレッチェ広島レジーナ日テレ・東京ヴェルディベレーザ 7-0 大宮アルディージャVENTUS4/28(日)アルビレックス新潟レディース vs ジェフユナイテッド千葉レディースAC長野パルセイロ・レディース vs ちふれASエルフェン埼玉INAC神戸レオネッサ vs マイナビ仙台レディースノジマステラ神奈川相模原 vs セレッソ大阪ヤンマーレディース◆順位表(4/27現在)1位:三菱重工浦和レッズレディース(勝ち点47/+33/18試合)2位:INAC神戸レオネッサ(勝ち点37/+20/16試合)3位:アルビレックス新潟レディース(勝ち点35/+10/17試合)4位:日テレ・東京ヴェルディベレーザ(勝ち点33/+23/17試合)5位:ちふれASエルフェン埼玉(勝ち点22/-2/16試合)6位:大宮アルディージャVENTUS(勝ち点21/-13/17試合)7位:サンフレッチェ広島レジーナ(勝ち点19/-3/17試合)8位:ジェフユナイテッド千葉レディース(勝ち点17/-5/16試合)9位:セレッソ大阪ヤンマーレディース(勝ち点15/-9/16試合)10位:マイナビ仙台レディース(勝ち点15/-14/16試合)11位:AC長野パルセイロ・レディース(勝ち点14/-13/16試合)12位:ノジマステラ神奈川相模原(勝ち点2/-27/16試合)