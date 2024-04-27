マンチェスター・Uvsバーンリー スタメン発表
[4.27 プレミアリーグ第35節](オールド トラフォード)
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 18 カゼミーロ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 21 アントニー
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ バユンドゥル
DF 70 H. Amass
DF 78 L. Jackson
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 7 メイソン・マウント
MF 39 スコット・マクトミネイ
MF 62 オマリ フォーソン
FW 16 アマド・ディアロ
FW 84 E. Wheatley
監督
エリック・テン・ハフ
[バーンリー]
先発
GK 49 アリヤネト ムリッチ
DF 2 ダラ・オシェイ
DF 20 ロレンツ アシニョン
DF 22 ヴィチーニョ
DF 33 マクシム・エステーブ
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 ライル・フォスター
MF 24 ジョシュ カレン
MF 34 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 23 ダトロ・フォファナ
FW 47 ウィルソン オドベール
控え
GK 1 ジェイムズ トラッフォード
DF 3 チャーリー・テイラー
DF 18 ヤルマル エクダル
MF 7 ヨーハン・グズムンドソン
MF 8 ジョシュ・ブラウンヒル
FW 9 ジェイ・ロドリゲス
FW 10 マヌエル
FW 25 ゼキ アムドゥニ
FW 31 マイク トレゾール
監督
ヴァンサン コンパニ
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 18 カゼミーロ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 21 アントニー
MF 37 コビー・メイヌー
控え
GK 1 アルタイ バユンドゥル
DF 70 H. Amass
DF 78 L. Jackson
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 7 メイソン・マウント
MF 39 スコット・マクトミネイ
MF 62 オマリ フォーソン
FW 16 アマド・ディアロ
FW 84 E. Wheatley
監督
エリック・テン・ハフ
[バーンリー]
先発
GK 49 アリヤネト ムリッチ
DF 2 ダラ・オシェイ
DF 20 ロレンツ アシニョン
DF 22 ヴィチーニョ
DF 33 マクシム・エステーブ
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 ライル・フォスター
MF 24 ジョシュ カレン
MF 34 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 23 ダトロ・フォファナ
FW 47 ウィルソン オドベール
控え
GK 1 ジェイムズ トラッフォード
DF 3 チャーリー・テイラー
DF 18 ヤルマル エクダル
MF 7 ヨーハン・グズムンドソン
MF 8 ジョシュ・ブラウンヒル
FW 9 ジェイ・ロドリゲス
FW 10 マヌエル
FW 25 ゼキ アムドゥニ
FW 31 マイク トレゾール
監督
ヴァンサン コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります