バイエルンvsフランクフルト スタメン発表
[4.27 ブンデスリーガ第31節](Allianz Arena)
※22:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 40 ヌセア・マズラウィ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 34 L. Zvonarek
MF 45 A. Pavlović
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 39 マティス・テル
監督
トーマス・トゥヘル
[フランクフルト]
先発
GK 1 ケビン・トラップ
DF 3 ウィリアム・パチョ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 35 ルーカス・トゥタ
MF 7 オマル・マーモウシュ
MF 15 エリス・スキリ
MF 24 オーレリオ・ブタ
MF 26 エリック・エビンベ
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 36 アンスガー・クナウフ
FW 11 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 5 フルボイエ・スモルチッチ
DF 20 長谷部誠
DF 29 ニール・エンクンク
DF 31 フィリップ・マックス
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 22 ティモシー・チャンドラー
MF 25 ドニー・ファン・デ・ベーク
FW 19 ジャン=マテオ バオヤ
監督
ディノ・トップメラー
※22:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 40 ヌセア・マズラウィ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 25 トーマス・ミュラー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 34 L. Zvonarek
MF 45 A. Pavlović
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 39 マティス・テル
監督
トーマス・トゥヘル
[フランクフルト]
先発
GK 1 ケビン・トラップ
DF 3 ウィリアム・パチョ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 35 ルーカス・トゥタ
MF 7 オマル・マーモウシュ
MF 15 エリス・スキリ
MF 24 オーレリオ・ブタ
MF 26 エリック・エビンベ
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 36 アンスガー・クナウフ
FW 11 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 5 フルボイエ・スモルチッチ
DF 20 長谷部誠
DF 29 ニール・エンクンク
DF 31 フィリップ・マックス
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 22 ティモシー・チャンドラー
MF 25 ドニー・ファン・デ・ベーク
FW 19 ジャン=マテオ バオヤ
監督
ディノ・トップメラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります