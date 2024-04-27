[4.27 ブンデスリーガ第31節](Allianz Arena)

※22:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 40 ヌセア・マズラウィ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング

MF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 25 トーマス・ミュラー

MF 27 コンラッド・ライマー

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 34 L. Zvonarek

MF 45 A. Pavlović

FW 17 ブライアン・サラゴサ

FW 39 マティス・テル

監督

トーマス・トゥヘル

[フランクフルト]

先発

GK 1 ケビン・トラップ

DF 3 ウィリアム・パチョ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 35 ルーカス・トゥタ

MF 7 オマル・マーモウシュ

MF 15 エリス・スキリ

MF 24 オーレリオ・ブタ

MF 26 エリック・エビンベ

MF 27 マリオ・ゲッツェ

MF 36 アンスガー・クナウフ

FW 11 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 33 イェンス・グラール

DF 5 フルボイエ・スモルチッチ

DF 20 長谷部誠

DF 29 ニール・エンクンク

DF 31 フィリップ・マックス

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 22 ティモシー・チャンドラー

MF 25 ドニー・ファン・デ・ベーク

FW 19 ジャン=マテオ バオヤ

監督

ディノ・トップメラー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります