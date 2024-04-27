フライブルクvsボルフスブルク スタメン発表
[4.27 ブンデスリーガ第31節](Europa-Park Stadion)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 マヌエル・グルデ
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 25 キリアン・シルディリア
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 22 ロランド・サライ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 6 アティッラ・サライ
DF 33 J. Makengo
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 44 M. Breunig
監督
クリスティアン・シュトライヒ
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 クーン・カステールス
DF 3 セバスティアン・ボルナウ
DF 4 マクサンス・ラクロワ
DF 5 セドリック・ツェジガー
MF 2 キリアン・フィッシャー
MF 6 アステル・ブランクス
MF 11 ティアゴ・トマス
MF 20 リドル・バク
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
FW 23 ヨナス・ウィンド
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 21 ヨアキム・メーレ
DF 25 モリッツ・イェンツ
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 19 ロブロ・マイェル
MF 32 マティアス・スバンベリ
MF 39 パトリック・ビマー
MF 40 ケビン・パレデス
FW 17 ケビン・ベーレンス
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 マヌエル・グルデ
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 25 キリアン・シルディリア
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 22 ロランド・サライ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 6 アティッラ・サライ
DF 33 J. Makengo
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 44 M. Breunig
監督
クリスティアン・シュトライヒ
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 クーン・カステールス
DF 3 セバスティアン・ボルナウ
DF 4 マクサンス・ラクロワ
DF 5 セドリック・ツェジガー
MF 2 キリアン・フィッシャー
MF 6 アステル・ブランクス
MF 11 ティアゴ・トマス
MF 20 リドル・バク
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
FW 23 ヨナス・ウィンド
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 21 ヨアキム・メーレ
DF 25 モリッツ・イェンツ
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 19 ロブロ・マイェル
MF 32 マティアス・スバンベリ
MF 39 パトリック・ビマー
MF 40 ケビン・パレデス
FW 17 ケビン・ベーレンス
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります