お笑いコンビ・ミキの亜生さん(35)と昴生さん(38)が26日、STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2024 オープニングセレモニーに登場。1月に結婚を発表したばかりの亜生さんが、愛妻について語りました。

5月4日は、「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」という名セリフにちなんで、『スター・ウォーズの日』に制定されています。そこで、ゴールデンウイーク期間に横浜では、スター・ウォーズを体感できる様々なイベントが開催されます。

1月23日に結婚したことを発表した亜生さん。兄の昴生さんから「ジャー・ジャー・ビンクスそっくりの奥さんでね、舌の長さ」と言われると、亜生さんは「すごく(妻は)レイア姫に似てる。もうそっくり。所作とか。宇宙も防護服なしでワーッと飛び出したりできます」と反論。

司会者から「奥さんもスター・ウォーズが好き?」と聞かれると、亜生さんは「もちろんですよ! どっぷりハマっております。2人でずっとライトセーバーでバリバリバリってやってます」とコメント。

昴生さんから「ホンマのこと言ってくださいよ」とツッコまれると、亜生さんは「今から勉強します。きょうから勉強すると、さっき連絡がきました。わたしもスター・ウォーズの一員になりたいと」と明かし「色々勉強して、2人で楽しみたいと思います」と話しました。

さらに「奥さんに1から全部(スター・ウォーズ作品を)見させるという作業がきょうから始まります。何度見ても面白いので4周くらいさせたほうがいいかな」と意気込みを見せました。