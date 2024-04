【ライブレポート】ONE N’ ONLY、47都道府県ツアー完走！新ツアー『ONE N’ SWAG 2024 ¿Fiesta?』も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ファイナル公演では、世界で2セットしか存在しないビームツイスターを使用した“光の演出”でも観客を魅了!

ONE N’ ONLYが47都道府県ライブツアーのツアーファイナルとなる『ONE N’ SWAG ~All out~』を、4月27日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで開催。終演後には9月からホールライブツアーを開催することをサプライズ発表した。

最終公演となったパシフィコ横浜では、これまでの46都道府県とはセットリストを一新。オープニングからブースターと呼ばれるバルーンを使用して、会場全体を使用した特殊なマジック演出で一気に観客を引き込み、さらにステージ両脇には世界で2セットしか存在しない回転する特殊レーザー(ビームツイスター)を構え、世界初の“光の演出”で会場を盛り上げた。

47都道府県ライブツアーのタイトルになっている“Hook Up”は、“つなぐ”“仲間になる”といった意味。今回の47都道府県ツアーで日本全国津々浦々に拡げてきたONE N’ ONLYとSWAG(ファンの呼称)との縁の集大成となった最終公演は、『ONE N’ SWAG ~All out~』と銘打たれたように1曲目「Fight or Die」からメンバーもド派手演出に負けずフルスロットルで観客を惹き込んでいった。

この公演ために書き下ろされた「ALL OUT」では、HAYATO、KENSHIN、NAOYAが力強く歌い上げ、ダンスブレイクからワンエン最新Jatin-Popソング「DOMINO」では情熱溢れるダンスを披露。さらに、アカペラから始まるバラードなど、次々とパワーアップしたパフォーマンスでファンを魅了した。

ラストスパートでは、本ツアーのテーマソングでもある「Hook Up」で会場をひとつに。最後は、今やワンエンの代表曲のひとつにもなった「EVOL」で本編を締めくくった。

アンコールを含め全22曲を披露し、初めての47都道府県ツアーを完走したONE N’ ONLY。さらに終演後には大型ビジョンに告知映像が流れ、9月から2025年1月にかけてライブツアー『ONE N’ SWAG 2024 ?Fiesta?』(3都市6公演 / 「?」は、逆疑問符が正式表記)を開催することをサプライズ発表した。

東名阪をまわり、1月に再び東京へかえってくる新ツアーのファイナル公演は、今回のパシフィコを超えるグループ史上最大キャパシティとなる東京ガーデンシアターとなる。なお、チケット先行が、4月27日からファンクラブサイト「SWAG」でスタートする。詳細はオフィシャルサイトで。

ライブ情報

ONE N’ SWAG 2024 ?Fiesta?

09/27(金)東京・東京国際フォーラム ホールC

09/28(土)東京・東京国際フォーラム ホールC ※昼夜2公演

10/14(月・祝)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

11/15(金)大阪・大阪国際会議場(グランキューブ大阪)

2025年

01/18(土)東京・東京ガーデンシアター

チケット情報はこちら

https://one-n-only.jp/news/news30106/

ONE N’ ONLY OFFICIAL SITE

https://one-n-only.jp