お笑いタレントの明石家さんま(68)がベテラン刑事役で主演するフジテレビ特別ドラマ「心はロンリー 気持ちは『…』FINAL」(後9・00)が27日に放送され、豪華ゲスト陣のワンシーン出演にネットがざわついた。

冒頭からパロディ連発の同ドラマ。轟木竜二演じるさんまに轟木の一人娘・和来演じる川口春奈など豪華な“レギュラー陣”に加え、ワンシーン出演者たちも豪華な顔ぶれだった。

お笑い芸人の岩井ジョニ男やジミー大西、マギー審司など続々と出演。さらに和来と轟木の部下・郁也(味方良介)が“デート”で向かったレゲエグループ「湘南乃風」が歌う「サンクチュアリ」が流れていた店内ではNetflixドラマ「サンクチュアリ-聖域-」で主演・猿桜役を務め話題となった俳優の一ノ瀬ワタルも登場した。

さらに1977年に公開された映画「ニューヨーク・ニューヨーク」のために書かれた楽曲「Theme From New York, New York」が流れるお店に移動すると、そこにはお笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋佐和也と屋敷裕政も登場。

豪華すぎるゲスト陣がほんのわずかな出演にネットでは「そうだこういう小ネタまみれなドラマだったw」「豪華だw」「Netflix『サンクチュアリ』から猿桜が特別出演!!」「ヤバいんやけどw笑うわ」「明石家さんま主演のギャグ満載ドラマ懐かしい」「だからサンクチュアリなのねw」といった声があがった。