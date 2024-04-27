ウエスト・ハムvsリバプール スタメン発表
[4.27 プレミアリーグ第35節](ロンドン スタジアム)
※20:30開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 4 クル・ズマ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 21 アンジェロ・オグボンナ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 19 エドソン アルバレス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 2 ベン・ジョンソン
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 42 カエラン ケイシー
MF 7 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 11 カルビン・フィリップス
FW 17 マックスウェル・コルネ
FW 18 ダニー・イングス
FW 45 ディビン・ムバマ
監督
デイビッド・モイーズ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 19 ハービー・エリオット
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 43 ステファン・バイチェティッチ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
監督
ユルゲン・クロップ
※20:30開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 4 クル・ズマ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 21 アンジェロ・オグボンナ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 19 エドソン アルバレス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 2 ベン・ジョンソン
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 42 カエラン ケイシー
MF 7 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 11 カルビン・フィリップス
FW 17 マックスウェル・コルネ
FW 18 ダニー・イングス
FW 45 ディビン・ムバマ
監督
デイビッド・モイーズ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 19 ハービー・エリオット
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 43 ステファン・バイチェティッチ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
監督
ユルゲン・クロップ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります