[4.27 プレミアリーグ第35節](ロンドン スタジアム)

※20:30開始

<出場メンバー>

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 4 クル・ズマ

DF 5 ブラディミール・ツォウファル

DF 21 アンジェロ・オグボンナ

DF 33 エメルソン・パルミエリ

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 14 モハメド・クドゥス

MF 19 エドソン アルバレス

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

FW 9 ミカイル・アントニオ

控え

GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ

DF 2 ベン・ジョンソン

DF 3 アーロン・クレスウェル

DF 42 カエラン ケイシー

MF 7 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 11 カルビン・フィリップス

FW 17 マックスウェル・コルネ

FW 18 ダニー・イングス

FW 45 ディビン・ムバマ

監督

デイビッド・モイーズ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 78 ジャレル クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

FW 18 コーディ・ガクポ

FW 19 ハービー・エリオット

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 21 コスタス・ツィミカス

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 43 ステファン・バイチェティッチ

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 11 モハメド・サラー

監督

ユルゲン・クロップ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります