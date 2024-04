日本最大級の南国「タヒチ」イベント！Tahiti Festa 2024 Yokohama

2024年5月3日(金・祝)〜6日(月・祝)の4日間「Tahiti Festa 2024 Yokohama」が開催されます。

Tahiti Festa 2024 Yokohama

名称 :Tahiti Festa 2024 YOKOHAMA

開催日時:5月3日(金・祝) 11:00-20:00

「ORI TAHITI in TAHITI FESTA 2024 YOKOHAMA」

5月4日(土)・5月5日(日)・5月6日(月・祝) 10:00-20:00

※最終日は18:00終了予定

場所 :横浜 大さん橋ホール

実施内容:タヒチアンダンスショー/ゲストステージ/タヒチ観光局PRブース/

タヒチ関連雑貨販売/フードブースなど

主催 :株式会社タヒチプロモーション

協賛 :タヒチ観光局/エア タヒチ ヌイ/

Service De L’artisanat Traditionnel

2011年〜2019年はお台場にて開催し、2022年からは9月のシルバーウィークに武蔵小杉・ゴールデンウィークには横浜で開催し、2023年は20万人以上が来場しました。

そして2024年GWに昨年大好評を博した横浜大さん橋ホールでの開催が決定しました。

現地プロダンスグループやアーティストのステージをはじめ、国内有数のタヒチアンダンスグループによる圧巻のステージ、現地から来日の職人による伝統工芸品からタヒチ直輸入商品などの魅力的なタヒチグッズの販売を行うなど、子供から大人まで1日中楽しめる入場無料のイベントです。

Tahiti Festa とは?

Tahiti Festa は2008年から始まった南太平洋最後の楽園「タヒチ」をコンセプトにした入場無料でどなたでも1日中楽しめる国内最大級の南国「タヒチ」イべントです。

過去開催での来場者数は累計200万人を超え、多くの方々にお楽しみいただいています。

ステージでは来日ゲストや国内有数のタヒチアンダンスグループがステージを繰り広げます。

ブースではタヒチ伝統工芸品やタヒチ産モノイオイル・黒真珠などの魅力的なタヒチグッズを購入できます。

子供から大人まで楽園タヒチの雰囲気を味わえ、1日中楽しめるイベントです。

Tahiti Festa とは?1

Tahiti Festa とは?2

来日ゲストステージ

【Tahiti Festa 初登場の現地プロダンスグループ HEI TAHITI(ヘイタヒチ)】

「HEI TAHITI」は、タヒチの誇り高いプロタヒチアンダンスグループです。

2004年に設立されたこのグループは、伝統的なタヒチアンダンスを通じて文化と美しさを称え、世界中にその魅力を広めています。

またヘイヴァ・イ・タヒチやフラ・タパイルなどタヒチ最高峰の舞台で数々の賞を受賞しています。

今回Tahiti Festa 初登場の彼らのステージをぜひ楽しめます。

ゲスト:HEI TAHITI 1

ゲスト:HEI TAHITI 2

ゲスト:HEI TAHITI 3

【TeivaLC(テイヴァエルシー)】

タヒチフェスタには毎年ゲストヴォーカリストとして来日し日本のファンを魅了し続けています。

Tahiti Music Awardsにてアーティストオブザイヤーを獲得するなど、タヒチを代表するアーティストとして世界中で活躍しています。

ゲスト:Teiva LC 1

ゲスト:Teiva LC 2

■タヒチアンダンスステージ

日本を代表するタヒチアンダンスグループ50組1,000名以上が大集結!

日本国内で活躍するタヒチアンダンスグループが迫力のステージをお届けします。

関東を中心に50組1,000名以上のタヒチアンダンサーが参加。

迫力溢れるステージを楽しめます。

タヒチアンダンスステージ1

タヒチアンダンスステージ2

ステージスケジュール

伝統工芸職人ブース

日本で出会えるのはここだけ。

タヒチから過去最大17ブランドが出店!タヒチ伝統工芸職人の手がけるファッションアイテムや雑貨が大集合!

タヒチフェスタには2014年から2019年まで現地タヒチから来日し、大変な人気を博した「伝統工芸品ブース」がついに登場します。

イベント初日から多くのお客様にご来店いただき、売り切れる商品が出るほどの人気ブースです。

今回は過去最大級10ブース17ブランドが出店します!ぜひこの機会に貴重な品の数々に触れてみてください。

※画像はイメージです。

伝統工芸職人ブース1

伝統工芸職人ブース2

伝統工芸職人ブース3

伝統工芸職人ブース4

タヒチ関連商品販売ブース

TAHITIPROMOTIONブースでは、様々なタヒチ関連商品をお求めいただけます。

・美容・保湿効果の高いヘアケア・ボディケアにおすすめのココナッツのオイル「モノイオイル」。

お花や、フルーツの香りをぜひブースでお試しください。

タヒチ関連商品販売ブース1モノイオイル

・「Tahiti Festa 2024 Yokohama×HEI TAHITIコラボTシャツ」を数量限定で販売!!このイベントでしか購入出来ないオリジナル商品です!!

・TAHITIの職人が一枚一枚手染めして作った絵画のような作品の「Tahiti Art パレオ」。

日本での入手が困難で、イベントでも大変人気の高いパレオをショート・ロング共に現地より再入荷しました!!色展開、デザインも豊富です。

お気に入りの1枚をお探しください!!

タヒチ関連商品販売ブース2

leaf cafe (フード・ドリンクブース)

leaf cafeのブースではタヒチ生まれの大人気ドリンクを楽しめます!

タヒチ・モーレア島産のブランドパイナップル「クイーンタヒチ」を100%使用したジュース「ROTUI」のフローズンスムージーを楽しめます。

タヒチNo.1ビール ヒナノビールはすっきりとした喉越しでイベントドリンクとして最高です!

またジュースやビールにぴったりの軽食も販売します。

ぜひお立ち寄りください!

leaf cafe(フード・ドリンクブース)

■タヒチ観光局ブースで観光情報をゲット!

タヒチ観光局ブースでは、タヒチの観光情報の提供をはじめ、様々な情報をゲットできます!

またニュースレターの登録またはSNSのフォローでノベルティグッズのプレゼントも実施します。

タヒチ観光局ブースで観光情報をゲット!

■タヒチフェスタラッピングの2階建バスが横浜を走ります!

4月30日(火)〜5月6日(月・祝)に2階建てタヒチフェスタバスがみなとみらいを運行します。

桜木町から会場の大さん橋を走行します。

ご乗車についての情報はタヒチプロモーションWEBサイトで随時配信します。

タヒチフェスタラッピングの2階建バスがみなとみらいを走ります!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本最大級の南国「タヒチ」イベント!Tahiti Festa 2024 Yokohama appeared first on Dtimes.