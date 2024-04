ヘアアイロンによる独創性を競う写真コンテスト！第19回ホットヘアデザインフォトコンテスト

2024年5月1日(水)、理美容師及び理美容学生を対象にした国内最大級のヘアアイロンによる独創性を競う写真コンテスト「第19回ホットヘアデザインフォトコンテスト」(愛称=AIVILインスタフォトコン)の募集が開始されます。

トリコインダストリーズは2024年5月1日(水)、理美容師及び理美容学生を対象にした国内最大級のヘアアイロンによる独創性を競う写真コンテスト「第19回ホットヘアデザインフォトコンテスト」(愛称=AIVILインスタフォトコン)の募集を開始します。

アイロンを使用するヘアアレンジは多彩になり、表現手段もデジタルカメラからスマートフォンでの写真、動画撮影などと広がっています。

2024年の募集テーマは、「光」です。

きらめく光、光が生み出す陰影、艶めく髪、希望の光などヘアアイロンから生まれる感性を研ぎ澄ました独自性あふれる作品をお待ちしています。

審査員には、ヘアモード界を代表する著名ヘアアーティスト、メディア、インターナショナルブランディング担当者など各界から7人が就任します。

技術応募期間は2024年7月31日まで。

発表は同年10月1日。

※2023年8月以降に撮影した地毛によるヘアアレンジ作品が対象です。

第19回募集サイトはこちら

https://www.torico.co.jp/contest/

■応募規定

[1]「光」のテーマにふさわしいヘアスタイル

[2]タイトル必須

[3]ヘアアイロンを使用したカールorウェーブヘアデザイン。

(ヘアアイロンのメーカーは問いません)

※ウィッグでの応募は不可。

一部エクステは使用可

[4]バストアップで投稿したインスタ写真

(※レングスが分かるようロングの場合は上半身も可)

メイク、髪飾り、小物は自由

[5]背景は単色

[6]複数回の投稿可

[7]2023年8月以降に撮影した未発表作品に限ります。

■応募方法

(1) AIVILのInstagramアカウントをフォロー @aivil___

(2) ヘアアイロンを使った地毛によるヘアアレンジ作品を撮影。

(3) 以下2つのハッシュタグをつけてInstagramに投稿ください。

#アイビルフォトコンテスト2024 #aivil

■募集期間

2024年5月1日(水)〜 2024年7月31日(水)

■応募資格

理美容師及び理美容学校生(所属が分かるように記載して投稿して下さい。

■各賞紹介

・グランプリ 1名(賞金10万円・記念品)

グランプリ受賞者は、完全撮りおろしオリジナルヘアデザインでヘアモードデビュー!

パネル写真作成し、次年度ポスターで発表。

各賞受賞作品は、ヘアモード誌上、主催者公式ホームページ、SNSなどで紹介します。

・各審査員賞 5名(賞金1万円・記念品)

・ヘアモード賞 1名(賞金1万円・記念品)

・デンマン賞 1名(賞金1万円・記念品)

・学生学校賞 最優秀 1名(賞金3万円・記念品)

・学生学校賞 優秀 1名(賞金1万円・記念品)

■第19回 審査員

上田 美江子氏(Mieko Ueda STUDIO) 小松 敦氏(HEAVENS) エザキ ヨシタカ氏(grico) みやち のりよし氏(SHACHU) 七五三掛 慎二氏(OCEAN TOKYO) 有本 彩氏(女性モード社) フランシス・コーテシィ氏(デンマンインターナショナル)

<上田 美江子氏 MIEKO UEDA(Mieko Ueda STUDIO)>

◆プロフィール

1958年、神奈川県厚木市出身。

資生堂美容技術専門学校卒。

1979年資生堂入社。

広告、TVCM.ショーなど資生堂を代表するヘアメイクアーティストとして活動し、2014年ビューティーディレクターとして独立。

上田塾主催。

盆栽ヘアなどクリエーションヘアが話題に。

独自の感性を持ち味にオペラ、ダンス、業界誌、写真展などに数多くの創作を発表し続けている。

後進の育成にも取り組み、日本を代表するヘアメイクアーティストを送り出す一方、数々のコンテストで審査員を務める。

著書に「アイロンテクニックをマスターする」など。

<小松 敦氏 ATSUSHI KOMATSU(HEAVENS)>

◆プロフィール

1959年、山形県鶴岡市出身。

日本美容専門学校卒。

1993年、HEAVENSを設立。

表参道・代々木八幡で4店舗3ブランドを展開。

独自の技術論「ツーセクション・カット」やヘアデザインで注目されJHA各賞受賞。

国内外のヘアコンテスト審査員を歴任。

最近では美容師ワークウエアブランドIMAGE CHANGE PROJECT.を展開。

著書に「RESET.REPLAY.RESTART.」女性モード社。

活動はYouTube、ヘアショーと多岐にわたる。

Leica愛好家としても知られる。

<エザキ ヨシタカ氏 YOSHITAKA EZAKI(grico)>

◆プロフィール

1985年、長崎市出身。

大村美容ファッション専門学校卒。

2009年、原宿に「grico」をオープン。

数々の業界誌・ファッション誌で、表紙・巻頭・連載企画を担当。

また、芸能人やモデル、コレクションのヘアメイク、国内外セミナー講師、メーカーとのスタイリング開発などで活躍。

美容師の新しい在り方を作っていくため、アパレル業や、イベント企画などを手がけ、美容業界以外でも多くのメディアから注目されている。

著書に「選ばれる条件」など。

<みやち のりよし氏 NORIYOSHI MIYACHI(SHACHU)>

◆プロフィール

1984年、岐阜県出身。

山野美容専門学校卒。

都内有名サロンから独立し、わずか3席のプライベートサロン『SHACHU』を立ち上げる。

ヘアだけに留まらず、衣装のスタイリングを含めたトータル的なファッション提案に強く、TVや雑誌など各メディアで取り上げられる。

国内外からセミナー、ヘアメイク、ヘアショー、ヘアコンテストの審査員など、サロンワークだけに収まらず、2021年春SHACHUのカラー技術をベースにしたカラー専門サロンの全国展開に着手、今もなお活動の幅は現在進行形で広がり続けている。

<七五三掛 慎二氏 SHIMEKAKE SHINJI(OCEAN TOKYO)>

◆プロフィール

茨城県出身。

早稲田美容専門学校卒業。

2013年OCEAN TOKYO Open立ち上げメンバー。

2017年にWHITE店代表に就任。

理容と美容の技術を活かし各メディアで取り上げられる。

美容業界誌2022グランプリ、国内外のヘアショーも多数出演。

世界から国内まで理美容師の数々のコンテストの審査員を務める。

デザイン性と感性を織り交ぜ、自身の世界観を広げ続けるヘアアーティスト。

■結果発表

2024年10月1日トリコインダストリーズホームぺージ内特設サイト及びアイビルオフィシャルInstagram、ヘアモード12月号、PR誌「TORIMAGA(トリマガ)」等

【ホットヘアデザイン(AIVIL)フォトコンテストとは?】

神戸巻き、名古屋巻きなど21世紀初頭を席捲した巻き髪ブームから、ホットヘアデザインフォトコンテストは始まりました。

2019年より、インスタフォトコンに変更。

募集テーマを設定し、サロンオーナーから理美容学生までInstagram上で多彩でエネルギーにあふれた多くの作品をご投稿いただいています。

【これまでの受賞作品】

