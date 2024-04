全20棟、総タイル貼りの美しい街をデザイン！ウィザースガーデン市川菅野

新昭和イクスの分譲住宅ブランド「ウィザースガーデン」は、千葉県市川市菅野にて、上質な暮らしと美しい街づくりをテーマとした全20邸の新築一戸建て「ウィザースガーデン市川菅野」の全棟完成を迎え、申込抽選販売をします。

ウィザースガーデン市川菅野

2024年4月13日(土)にオープンした第1期モデルハウスでは、2日間にわたり見学・事前相談会が開催され、20組のお客様が来場。

第2期以降の販売について、順次公式ホームページにて発表されます。

■ウィザースガーデン市川菅野とは

京成本線「菅野」駅から徒歩6〜7分、全20邸の新築一戸建てプロジェクト「ウィザースガーデン市川菅野」は、全邸に落ちつきと品格を醸し出す外壁タイル貼りを採用し、美しい街並みを形成します。

また、毎日の暮らしを上質にする設備・仕様、そして空間デザインを採り入れたプランニングにより、末永く快適な暮らしをお約束します。

「ウィザースガーデン市川菅野」街並み完成予想図(2)

<外壁タイルについて>

同社グループで親会社である株式会社新昭和のオリジナルタイルを使用しています。

グッドデザイン賞(※1)を受賞したスクラッチブリックタイルを中心に、ホワイト系の滑らかな質感のタイルを組み合わせることで、コントラストが美しい陰影を生み出します。

各邸に個性を持たせながら、統一感と高級感のある街並みを創出します。

※1 2021年度グッドデザイン賞(主催:公益財団法人日本デザイン振興会)住宅用外装用品/外装タイル部門

<設計・仕様・設備一覧>

ウィザースガーデンでは、日々の暮らしを上質なものにするために、光、風、温度、家事、自分時間などをテーマに、室内外に多彩な工夫、最新の設備・仕様を採り入れています。

モデルハウス(ダイニング・キッチン)

■ウィザースガーデン市川菅野「空間設計と設備・仕様」ポイント

│ランドスケープデザイン

外構ライティング計画、植栽計画、宅配ボックス、アクセントフレーム、クルドサック道路

│空間デザイン

ハイスタッド天井(天井高2.6m)、エコカラット、エアー・ウオッシュ・フローリング、間接照明、スピーカー付調光ダウンライト、ランドリースペース、スタディコーナー、土間収納

│設備・仕様

エネファーム、ガス衣類乾燥機「幹太くん」、ガス温水式床暖房、キッチン食器洗乾燥機、ステンレスキャビネットキッチン、玄関ドアスマートコントロールキー、電動シャッター

※今回販売の物件に該当しない項目も含まれます。

■モデルハウスについて

【建物情報】

・敷地面積/116.08m2(35.11坪)

・延床面積/97.70m2(29.54坪)

2(3)LDK+ダイニング上部吹抜け+ウッドデッキ+シューズインクローゼット+ウォークインクローゼット

モデルハウス(リビング)

【間取りの特長】

開放的なキッチンを中心に、サニタリールーム、ホール(玄関)、リビング・ダイニングに回遊性を持たせ、忙しい共働き夫婦の家事負担を軽減するスムーズな生活動線を実現。

リビングとダイニング両方からつながる広々としたウッドデッキは、自然とのつながりを満喫することができる贅沢なアウドドアスペースです。

また、屋根のあるスペースがあるので、椅子やテーブルを置いて、ゆったりとした時間を過ごすこともできます。

さらに、子育て世帯を想定したツードアワンルーム設計の2階洋室は、間仕切りをすることで、将来のライフスタイルの変化にも対応できるフレキシブルさが特徴です。

モデルハウス(ウッドデッキ)

■周辺ロケーション

ウィザースガーデン市川菅野のある市川市は、東京都心から20km圏内に位置しており、広域交通網が集中する要所として発展してきました。

当分譲地から京成本線「菅野」駅までは徒歩6〜7分、JR中央・総武線「市川」駅まで約徒歩16分〜18分、都営新宿線「本八幡」駅まで徒歩18分〜19分と、都心部や他の地域へのアクセスがよく、利便性に優れたエリアです。

また、菅野エリアは、文教・住宅都市としても知られ、千葉県でも有数の高級邸宅街として名高く、閑静で風格のある街並みが魅力です。

■「ウィザースガーデン市川菅野」第1期:物件概要

●所在地/千葉県市川市菅野3丁目16-24外 ●京成本線「菅野」駅まで徒歩6分〜7分、京成本線「京成八幡」駅まで徒歩16分〜18分、JR中央・総武線「市川」駅まで徒歩16分〜18分、JR中央・総武線「本八幡」駅まで徒歩21分〜22分、都営新宿線「本八幡」駅まで徒歩18分〜19分 ●用途地域(建ペイ率・容積率)/第一種低層住居専用地域(50%・100%) ●設備/京葉ガス、東京電力、公営水道、本下水 ●道路幅員/約5m、約6m ●総販売棟数/全20棟 ●今回販売棟数/5棟 ●敷地面積/207.88m2(62.88坪)〜227.50m2(68.81坪) ●延床面積/78.25m2(23.67坪)〜93.16m2(28.18坪) ●販売価格(税込)/7,980万円〜8,790万円 ●間取り/2(3)LDK、3(4)LDK、4LDK ●建物構造/木造枠組壁工法(2×4工法) ●駐車場/1台 ●完成時期/2024年4月 ●引渡し可能時期/2024年6月以降 ●取引態様/売主

