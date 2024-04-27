¹û¤ì¹û¤ì¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¡È¥Í¥Ã¥È¥¥¡¼¥Î¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¡É¤òÅëºÜ¡ª¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡Ö¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¡×¤ÇºÆÇ§¼±¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ
¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢GT¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¥µ¥Ö¥Í¡¼¥à¤Ç¸«¤«¤±¤ëÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤À¤È¥°¥é¥ó¥É¥Ä¥¢¥é¡¼¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò»Ø¤¹¾ì¹ç¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Ï¡¢GT¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¡×¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤âºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏ¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤Áö¤ê¤È¡¢²÷Å¬À¤È¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£2023Ç¯Êë¤ì¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿··¿¤Ë¡¢24Ç¯4·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤½ÐÍè±Ç¤¨¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢F1¥Þ¥·¥ó¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ëµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡¢¥·¥ã¥·¡¼¤ÈÂ²ó¤ê¡£Î®Îï¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢3¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¸åÎØ¤ò¶îÆ°¡¢¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Í¥Ã¥È¥¥¡¼¥Î¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎËÜµòÃÏ¤À¤Ã¤¿ÃæÉô¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Î¹¾ì¤ËÎ©¤Ä³¤¿À¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Ì¾¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³¤¿À¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë»°ºµ¤ÎËÈ¤Ï¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥¥¡¼¥Î¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¶Å¤Ã¤¿Ç³ÎÁÊý¼°¡£¤ä¤ä¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»î¸³¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡Ê¥¦¥½¡Ë¡£¥Ä¥¤¥ó¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥óÊý¼°¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÆâÉô¤ÎÇ³¾Æ¼¼¹½Â¤¤â¡¢¤ª¤ª¤¶¤Ã¤Ñ¤Ë¤¤¤¨¤Ð2¥ö½ê¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¶ñ¹ç¤Ê¤ÉÉé²Ù¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»È¤¦Ç³¾Æ¼¼¤ÎÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Äã²óÅ¾°è¤Ç»È¤¦ÉôÊ¬¤È¡¢¹â²óÅ¾¤È¤«¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂç¤¤¯¥¢¥¯¥»¥ë¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤Ë»È¤¦ÉôÊ¬¤È¤òÊ¬¤±¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎ¾Êý¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÇ³¾Æ¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤ËÏ¢Â³²ÄÊÑ¼°¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬2¤Ä¡£¤³¤Á¤é¤â¡¢ÄãÉé²Ù¤«¤é¹âÉé²Ù¤Þ¤Ç¡¢¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼´¶¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£±Ô¤¤²ÃÂ®´¶¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥·¥ã¥·¡¼¡õ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó
»ä¤¬¡¢¿··¿¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¤òÁà½Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢MC20¤ä¥°¥ì¥«¡¼¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎÂ¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¥¥¡¼¥Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸øÆ»¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÈÍî¤Á¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¥¥¡¼¥Î¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤Ë±þ¤¸¤Æ2¼ïÎà¡£¡Ö¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¡¦¥È¥í¥Õ¥§¥ª¡×¤Ë¤Ï405kW¡Ê550ÇÏÎÏ¡Ë¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¡¦¥â¥Ç¥Ê¡×¤Ë¤Ï360kW¡Ê490ÇÏÎÏ¡Ë¡£ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç650Nm¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁ°¼Ô¤Ç¤¹¡£
»×¤ï¤º¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢È¯¿Ê¤«¤éÂ®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Î¡¢¤¹¤ë¤É¤¤²ÃÂ®´¶¡£¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯ÊÑÂ®µ¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Î¥Ñ¥É¥ë¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥·¥Õ¥È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¥®¥¢¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥®¥¢¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾·×¤Î¿Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥¾¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ó¤³¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÀ¹¤ê¤ÏÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â²ÃÂ®¤Ï»ß¤ß¤Þ¤»¤ó¡£±¦¤Î¥Ñ¥É¥ë¤ò°ú¤¯¤È¡¢1ÃÊ¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬À¤ä·ÐºÑÀ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊGT¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤¿¤é¤È³Æ¥®¥¢¤Î¥ì¥·¥ª¤¬¶á¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²óÅ¾¤¬¾¯¤·²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¿¡¼¥Ü¤Ï¤¬¤ó¤¬¤ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥È¥ë¥¯¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÃÂ®¤¬Æß¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²ÃÂ®´¶¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹äÀ´¶¤Î¹â¤¤¥·¥ã¥·¡¼¤È¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤Î¤è¤¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤Ó¤·¤Ã¤È¤Þ¤È¤á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¤µ¤¹¤¬Îò»Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Ï¡ÊEV¥Þ¥·¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éE¤Ë¤â»²Àï¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥Õ¥ëÅÅÆ°²½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼ÂºÝ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥´¡¼¥ì¡×¤Ê¤ë¥Ô¥å¥¢EV¤¬³Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤¢¤¤é¤á¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¤´Ö¡¢ºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç²ñ¤Ã¤¿¥Þ¥»¥é¥Æ¥£ÆüËÜË¡¿Í¤Îµ»½Ñ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥¥¡¼¥Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¤À¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¶¯¤¯»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖMC20¡×¡ÖMC20¥Á¥§¥í¡×¤½¤ì¤ËSUV¡Ö¥°¥ì¥«¡¼¥ì¡¦¥È¥í¥Õ¥§¥ª¡×¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤â¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¯³Ú¤·¤¤±¿Å¾´¶³Ð¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¡¢¼Â¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚSpecifications¡Û
Maserati GranTurismo Trofeo
Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4965¡ß1955¡ß1410mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2930mm
¼Ö½Å¡§2140kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§2992ccV·¿6µ¤Åû
¶îÆ°¡§RWD
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§150kW@3500rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§470Nm@1500¡Á2750rpm
ÊÑÂ®¡§8ÃÊ¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯ÊÑÂ®µ¡
Ç³Èñ¡§11.3km¡÷¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÊWLTC¡Ë
²Á³Ê¡§2998Ëü±ß
¡ä¡ä ¥Þ¥»¥é¥Æ¥£ ¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â
¡ãÊ¸¡¿¾®Àî¥Õ¥ß¥ª¡ä
¥ª¥¬¥ï¡¦¥Õ¥ß¥ª¡Ã¼«Æ°¼Ö»¨»ï¡¢¥°¥ë¥á»ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¼Ö¹â¤¬Äã¤¯¤Æ¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ªÁö¤ê¤¬³Ú¤·¤¤¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡ÖMC20¥Á¥§¥í¡×¤Ï¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î1Âæ | ¡õGP (goodspress.jp)
¢¡ÀÅ»ß¤«¤é»þÂ®100Ò¤Þ¤Ç2.8ÉÃ¡ªÇÏÎÏ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÖÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ö750S¡×¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë | ¡õGP (goodspress.jp)
¢¡¤³¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ì¤¿¤é¡ª¤ÈÌ´¤ò´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ëÅÁÅýÅª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î·ÏÉè¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡ÖDB12¡×¤Î¿··¿ | ¡õGP (goodspress.jp)