地域のキャラも大集合！ユーカリが丘商店連合会「第41回　緑のまつり」

千葉県佐倉市のユーカリが丘にある地元商店会組織「ユーカリが丘商店連合会」は、飲食ブースや重機体験、植物販売会などの内容が盛り沢山のイベント「第41回 緑のまつり」をユーカリが丘南公園にて開催します。

ユーカリが丘商店連合会「第41回 緑のまつり」

日時:2024年4月29日(月) 10:00〜16:00(雨天中止)

会場:ユーカリが丘南公園

・京成本線「ユーカリが丘駅」北口 徒歩12分

・山万ユーカリが丘線「公園駅」徒歩1分

・京成本線「ユーカリが丘駅」北口からユーカリが丘循環

「こあらバス」にて「公園駅前」徒歩1分

※駐車場はありませんので、徒歩または上記の公共交通機関を利用下さい

内容:模擬店、各種キッチンカー、鉢植え等の販売、直産野菜の直売会、

ダンスや音楽のステージ、重機体験、ゲームラリーなど

主催:ユーカリが丘商店連合会

協賛:山万グループ

後援:佐倉商工会議所/佐倉市観光協会

協力:ユーカリが丘商店街振興組合/NPO法人ユーカリタウンネットワーク/

NPO法人クライネスサービス/ファインディング佐倉/

ユーカリが丘地区社会福祉協議会/佐倉ユニカール協会

▲会場の様子(2023年撮影)

商連主催の「緑のまつり」は2024年で41回目を迎え、季節を彩る花々や、地元で採れた産直野菜の販売等を通じて、緑豊かな街づくりと環境共生に資することを目的に、例年4月29日に開催されています。

前回2023年開催時は、15,000人の方が来場しました。

■30店舗を超える飲食ブースや重機体験、ラジオDJに植物販売会など盛り沢山!

当日は、商連加盟店による模擬店やキッチンカーの飲食ブース、色彩豊かな春の花々や産直野菜の直売会だけでなく、森のコンサートや子ども達も楽しめる体を使ったゲームラリー企画(開催時間 10:00〜14:50)やトランポリンなど盛りだくさんの内容を用意。

また、大人気の働く車や地域のキャラクターも大集合!働く車は、近くで見たり触ったり、操作の体験もできます。

会場内の南公園ステージでは、地元のダンスチームや吹奏楽部、音楽隊のステージなど陽気な音楽が流れ、賑わいに花を添えます。

また、ラジオ局 Bayfm78 のユーカリスタジオから発信されている、月〜木のお昼の帯番組「MUSICSaLaD」からはDJの3名が集合!更に番組内のイベントである「ひまわり大作戦」用のヒマワリの種を2024年もプレゼントされます(無くなり次第終了)。

▲ステージの様子(2023年撮影)

▲働く車展示会(2023年撮影)

▲トランポリン体験(2023年撮影)

▲植物販売会(2023年撮影)

