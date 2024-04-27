ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹¤¬¡¢¤É¤³¤â¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥½¥Ã¥¯¥ê¤ÊÍýÍ³¡¿¥«¥ì¡¼°ÜÌ±¤ÎÆæ ÆüËÜ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¡
¡Ø¥«¥ì¡¼°ÜÌ±¤ÎÆæ ÆüËÜ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¡Ù¡Ê¼¼¶¶ÍµÏÂ/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û¡¡¤¤¤Þ¤äÆüËÜÃæ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Ê°Â¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í·Ð±Ä¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢³Ê°Â¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Ê¤Î¤«¡© ¤É¤³¤â¡È¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Ë¥Ê¥ó¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥Ô¥Ú¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡© ¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÁý¿£¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡© ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³°¹ñ¿Í¹ÔÀ¯¤ÎÌÕÅÀ¤òÆÍ¤¯°ÜÌ±¤¿¤Á¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤ä¡¢³¤³°¤Ø¤Î½Ð²Ô¤®¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈá°¥¤ËËþ¤Á¤¿Î¢»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¥«¥ì¡¼°ÜÌ±¤ÎÆæ ÆüËÜ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¡Ù¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹¡×¤«¤é¸«¤ë°ÜÌ±¼Ò²ñ¤Î¿¿¼Â¤ËÇ÷¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡ØÃË¤Î¿©ÃÌµÁ¡Ù¤òÌµÎÁ¤Ç»î¤·ÆÉ¤ß
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÅ¹¤¬Â¿¤¤¥ï¥±
¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Í¡¢4000¡Á5000¸®¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ª¡×
¡¡¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¿ô»ú¤ËËÍ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥£¥é¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥é¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ë¸ì¿·Ê¹¡Ö¥Í¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥Þ¥Á¥ã¡¼¡×¤òÈ¯¹Ô¤·Â³¤±¤Æ25Ç¯¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÔ½¸Éô¤ÏËÍ¤¬½»¤à¿·Âçµ×ÊÝ¡Ê¿·½É¶è¡Ë¤Ë¤¢¤ê¡¢¤´¶á½ê¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤Þ¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤·¤ÆÊÔ½¸Éô¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ëÊÔ½¸Ä¹¼¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤à¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤À¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ë¸ì¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥é¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¤È¤Ã¤Æ¤â½ÀÏÂ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ËÍ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ã¥é¤µ¤ó¤Ê¤é¤¤Ã¤È¡Ö¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆË¬¤Í¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö4000¡Á5000¸®¡×¤È¤¤¤¦¿ô¤Ë¤Þ¤º¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡Ê¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¡£3000¸®¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤¹¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ª¤è¤½5900¸®¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡Ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤Í¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¾¦Çä¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Þ¤º¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÆñ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¥«¥ì¡¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÎÁÍý¤ò½Ð¤·¤Æ¡£¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡¢¤É¤¦¤¾¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤È¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÀâÌÀ¤¯¤é¤¤¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ì¤ë¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤Î²ñÏÃ¤ò¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¸ò¤ï¤¹ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤¿¤Þ¤ËËÍ¤¬¡Ö¤³¤Î¥«¥ì¡¼¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¾ì½ê¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤«ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¶ì¾Ð¤¹¤ë¿Í¤â¤è¤¯¤¤¤ë¡Ê¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡Ë¡£
¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¤ª¶â¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿ÀéËü±ß¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ªÅ¹¤ò³«¤±¤ë¡£²ÈÄÂ¤â°Â¤¤¤È¤³¤í¤òÁª¤Ö¤·¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤¿³Î¤«¤Ë¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í·Ð±Ä¤Î¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤í¤¦Ï·µà²½¤·¤¿·úÊª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤è¤¯¸«¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Ï¥é¡¼¥á¥ó²°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢µï¼ò²°¤«¤Ê¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤ëµïÈ´¤Êª·ï¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¿ßË¼¤ÎÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤Ê¹©»ö¤ò¤»¤º¤Ë¤¹¤°³«¶È¤Ç¤¤ë¤·½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤À¤«¤éÅ¹Ä¹¤È±ü¤µ¤ó¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢¤¢¤È¥³¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤Ï¥Ó¥¶¤äÅ¹¤Î±Ä¶Èµö²Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò½ê´Ø·¸¤Î¼êÂ³¤¤À¡£ÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤ÆÁêÅö¤Ë¼ê¤³¤º¤ë¤ä¤ä¤³¤·¤¤½ñÎà»Å»ö¤Î»³¤È¤Î³ÊÆ®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï´±¸ø½ð¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ê½ñÎàºîÀ®¤ò¹Ô¤¦¿¦¶È¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö³°¹ñ¿ÍÀìÌç¡×¤Î¹ÔÀ¯½ñ»Î¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ´ÉË¡¡Ê½ÐÆþ¹ñ´ÉÍýµÚ¤ÓÆñÌ±Ç§ÄêË¡¡Ë¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ÆÀìÌçÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤Î³Æ¼ï¿½ÀÁ¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡Ö¿½ÀÁ¼è¼¡¹ÔÀ¯½ñ»Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£Èà¤é¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ä½¾¶È°÷¤Î¥Ó¥¶¡¢±Ä¶Èµö²Ä¤Ê¤É¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£·ÐÍý´Ø·¸¤ÏÀÇÍý»Î¤Ë¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¸ì¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥«¥ì¡¼²°¤ÎÅ¹¼ç¤â¡Ö¥®¥ç¥¦¥»¥¤¥·¥ç¥·¡×¡Ö¥¼¥¤¥ê¥·¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ÎÌÌ¤Ç¤â»ñ¶âÌÌ¤Ç¤â¡¢³°¹ñ¿Í¤¬Èæ³ÓÅª¼ê¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾¦Çä¤¬¡¢°û¿©¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÅ¹¤ò³«¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤8Ç¯¤È¤«10Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÆÈÎ©¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×
¡¡¤Î¤À¤È¤«¡£¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÅ¹¼ç¤Ï¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤À¡Ê¥¤¥ó¥É¿Í¤ä¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ë¡£¤½¤³¤Ë¥³¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÌÛ¡¹¤ÈÆ¯¤¯¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÇÀ®¸ù¤·¤è¤¦¤Ã¤ÆÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Í¡£¾Íè¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤ï¤±¡£¤¬¤ó¤Ð¤ë¤ï¤±¡£ÎÁÍý¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬´î¤Ö¤«¹Í¤¨¤Æ¤Í¡£¤â¤¦¥«¥ì¡¼¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤ª¶â¤âÃù¤Þ¤ë¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÆÈÎ©»ñ¶â¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÃßÀÑ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Å¹¤ò³«¤¯¤Î¤À¡£¤½¤³¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¸Û¤ï¤ì¤Æ½¤¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Î¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥³¥Ô¥Ú¤Î¤è¤¦¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ê¤â¤Î¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤ªµÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¡¢¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¿Í¤òËþÂ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤ò¼´¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¹¥¤à¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Ì£¤Ä¤±¤Ï½¤¶È¤·¤¿Å¹¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÎ®ÍÑ¡£ÊÉ¤Ë¤Ï¥Ò¥Þ¥é¥ä¤È¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¥¹¥ï¥ä¥ó¥Ö¥Ê¡¼¥È»û±¡¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤«¤òÅ½¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¤¤¶¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢
¡Ö¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Ç²Ô¤®¤¿¤¤¡×
¡¡¤È¤¤¤¦É¬»à¤µ¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÁ¸±¤·¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤äÅ¹¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¡¢¤ªµÒ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤À¡£ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð°¦ÁÛ¤è¤¯¤Ë¤³¤Ë¤³¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤ªµ¤³Ú¤½¤¦¤Ê¿Í¡¹¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤Æ³°¹ñ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¿ÆÂ²¤ÎÃù¶â¤âÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÈà¤é¤Ï¡ÖÌÏÊï¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥³¥Ô¥Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÎÁÍý¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Ì£¤Ä¤±¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤äÀìÌç³Ø¹»·ÐÍ³¤Ç¥«¥ì¡¼³¦¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¡ÖÎ±³ØÀ¸¾å¤¬¤ê¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿°û¿©Å¹¤Ç³Ø¤ó¤À¡¢»ÞÆ¦¤À¤È¤«¥¿¥³¤ï¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µï¼ò²°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¦Æ»¤Ï¡¢½¤¶ÈÀè¤ÎÅ¹¤òÌÏÊï¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¿µ½Å¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë²Ô¤²¤Æ¤¤¤ë´°À®ÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢À®¸ù¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤äÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ô¥Ú¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ê´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤Ã¤È¹©É×¤ò¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤é¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¸úÎ¨Åª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°¤¯¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð°ÂÄ¾¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â½¤¶ÈÀè¤Î¤¹¤°¶á½ê¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅÚÃÏ´ª¤¬¤¢¤ë¤È¤«°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡¢»Ò¶¡¤òÅ¾¹»¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³°¹ñ¿Í¤ËÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤âÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¶á½ê¤Ë¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤¬2¸®¤â¤¢¤ì¤Ð¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¡µë²áÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒ¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ¾¼Ô¶¦ÅÝ¤ì¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¥±¡¼¥¹¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È±Ä¶ÈÀïÎ¬¤ò¡×¤ÈÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÃé¹ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤«¤é¥³¥Ã¥¯¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢¶áÎÙÃÏ°è¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ºÙË¦Ê¬Îö¤Î¤´¤È¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¹¤«¤éÃÈÎüÊ¬¤±Åª¤Ë¤É¤ó¤É¤ó»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ¹¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÁý¿£¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤Þ¤«¤ÊÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤À¡£