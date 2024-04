セルティックファンのロッド・スチュワートやマンチェスター・シティファンの元オアシスのギャラガー兄弟など、サッカー好きを公言しているミュージシャンは多い。オアシスのメンバーだったこともあるライドのギターリストのアンディ・ベルも、そんなミュージシャンの1人だ。アンディが英『BBC SPORT』の取材に応じ、アーセナルのファンになった経緯など語っている。



ウェールズのカーディフで生まれ、オックスフォードで育ったアンディは、特にサッカーに興味なく育ったという。2007年頃からノースロンドンに住み始め、友人に誘われアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムに初めて観に行った試合のことを以下のように話している。





