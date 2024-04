メジャーデビュー10周年を迎えるGLIM SPANKYの新曲第一弾にして、NHK BS『ワースポ×MLB』エンディングテーマ「Fighter」本日4月27日にデジタルリリースされた。これに伴ってミュージックビデオが公開されたほか、10周年記念ベストアルバムやワンマンツアーが続々発表となっている。新曲「Fighter」ミュージックビデオに関するGLIM SPANKYの松尾レミと亀本寛貴のコメントを以下にお届けしたい。

■NHK BS番組『The Covers GLIM SPANKY 10周年スペシャル!〜スポーツ&ミュージック〜』



・4K先行放送:5月12日(日)22:50〜23:19※BSプレミアム4K・本放送予定:5月16日(木)21:30〜21:59※NHKBSMC:リリー・フランキー/上白石萌歌カバーズゲスト:GLIM SPANKY「There will be love there-愛のある場所-」(the brilliant green/1998)詞:川瀬智子 曲:奥田俊作「Fighter」(GLIM SPANKY/2024)詞:松尾レミ 曲:GLIM SPANKY▼GLIM SPANKY名曲カバーセレクション「ロックンロール・ウィドウ」(山口百恵/1980)詞:阿木燿子 曲:宇崎竜童「サムライ」(沢田研二/1977)詞:阿久悠 曲:大野克夫「ほうろう」(小坂 忠/1975)詞・曲:細野晴臣「ひこうき雲」(荒井由実/1973)詞・曲:荒井由実▼女性ボーカルバンド 名曲アーカイブス「Hello,Again〜昔からある場所〜」(My Little Lover/1995)「Time goes by」(Every Little Thing/1998)「Last Smile」(LOVE PSYCHEDELICO/2000)「くちばしにチェリー](EGO-WRAPPIN’/2002)番組X:@nhk_coversHP:nhk.jp/thecovers