¡Ú¹Åç¡Û±§Áð¹¦´ð£³¹æ¡õ¿¹²¼Äª¿Î£²¾¡¤Ç£³°Ì¥¿¥¤Éâ¾å¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö¤³¤³¿ô»î¹ç¡¢¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡×
¡¡¹Åç¤¬£²£·Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£¶¡½£´¤Ç¾¡¤Á¡¢¾¡Î¨£µ³äÉüµ¢¡£ÃæÆü¤ÈÊÂ¤ó¤Ç£³°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï±§Áð¹¦´ð³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡££²²ó°ì»à°ìÎÝ¤«¤éÃæÆüÀèÈ¯¡¦ÇßÄÅ¤Î£±£µ£°¥¥íÄ¾µå¤ò¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢±¦ÍãÀÊ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£Æ±µéÀ¸¤Î¡Ê¿¹²¼¡ËÄª¿Î¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦±§Áð¤Î£³¹æ£²¥é¥ó¤Ç¥«¡¼¥×¤¬ÀèÀ©¡££³¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²óÆó»àËþÎÝ¤Ç¤Ï¡¢¾®±à¤¬±¦Á°¤Ø£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë°Ê¾å¡¢¾¡¤Ä»×¤¤¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀèÈ¯¡¦¿¹²¼¤Ï£·²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢£²¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£º£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿Á°²óÅÐÈÄ¡Ê£²£°Æü¡¢µð¿ÍÀï¡Ë¤Ç¤â±§Áð¤¬±ç¸îÃÆ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö´ðËÜÅª¤ËÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï£±£°¾¡£±£°ÇÔ£²Ê¬¤±¤Î¾¡Î¨£µ³ä¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê±§Áð¤Ï¡Ëº£Æü¤â¤¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¡Ê¿¹²¼¤Ï¡Ë£µÏ¢Àï¤ÎÆ¬¤Ç£·²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ô»î¹ç¡¢¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»î¹ç¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄ¾¶á£¸»î¹ç¤Ç£µ¾¡£±ÇÔ£²Ê¬¤±¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ë¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£