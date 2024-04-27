¡ÚÀÄ¶õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Û¡Ø¤¦¤Ê¤®¤Î¥â¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥ß¥Ã¥·¥§¥ëÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä¡Ù¤Îºî¤êÊý
4·î27ÆüÊüÁ÷¤ÎËþÅ·¡ùÀÄ¶õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¡¢
¡Ø¤¦¤Ê¤®¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÎÁÍý"¤¦¤Ê¤®¤Î¥â¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥ß¥Ã¥·¥§¥ëÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä¡É¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¥ì¥·¥Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹✨
⭐️¤¦¤Ê¤®¤Î¥â¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥ß¥Ã¥·¥§¥ëÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä¡Ê£²ËçÊ¬¡Ë
ºàÎÁ
±·Çò¾Æ¤¡¡¡¡¡¡1Èø
A
±·Çò¾Æ¤¡¡¡¡¡¡¡¡60g
¼«Á³½ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡125g
¥Ö¥¤¥è¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡125g
Íñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¸Ä
±ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ
¥Ð¥¿¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10g
B
¥È¥Þ¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¸Ä
¥«¥Ü¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¸Ä
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¾®¤µ¤¸£±
»³Ü¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌA¤Î±·¤È¼«Á³½ò¤ò¹ï¤ß¡¢Â¾¤ÎºàÎÁ¤ÈÁ´¤Æ¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤ë B¤ÏÅò¤à¤¤·¤¿¥È¥Þ¥È¤ò¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥«¥Ü¥¹½Á1/2¸ÄÊ¬¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¹ç¤¨¤ë ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤·¡¢¡¤òÎ®¤·¹þ¤ßÃæ²Ð¤Ç³¸¤ò¤·¤ÆÊÒÌÌ¤À¤±¡¢3¡Á5Ê¬¾Æ¤¯ ¤ª»®¤Ë°Ü¤·¡¢È¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿±·¤ò¾è¤»¡¢È¾Ê¬¤Ë¤¿¤¿¤ß¹þ¤à £²¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¡¢»³Ü¥¤È¥«¥Ü¥¹¤ÎÈé¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤ë