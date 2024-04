22/7、interfm『MUSIClock with THE FIRST TIMES』に5週連続でメンバーが登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■5月の毎週木曜日に22/7のメンバーが登場!DJの山崎あみとSMA芸人たちが彼女たちの知られざる一面や素顔に迫る

interfmで毎週月~木曜の7時から放送されている朝の音楽バラエティ番組『MUSIClock with THE FIRST TIMES』。

このたび、5月の毎週木曜日に22/7のメンバーが週替わりで出演することが決定した。

5月2日は麻丘真央と涼花萌、9日は西條和と望月りの、16日は相川奈央河瀬詩、23日は四条月と月城咲舞、そして最終週の30日には天城サリーと椎名桜月が登場する。

番組では、5月1日リリースの12thシングル「後でわかること」や今後の活動についてはもちろん、DJの山崎あみとSMA芸人たちにしか投げかけられない質問をぶつけ、彼女たちの知られざる一面や素顔に迫る。

※左上段から

浅丘真央、涼花萌、西條和、望月りの、相川奈央

河瀬詩、四条月、月城咲舞、天城サリー、椎名桜月

番組情報

interfm『MUSIClock with THE FIRST TIMES』

毎週月~木曜 07:00~08:50

DJ:山崎あみ

『MUSIClock with THE FIRST TIMES』番組サイト

https://www.interfm.co.jp/musiclock

22/7 OFFICIAL SITE

http://www.nanabunnonijyuuni.com/