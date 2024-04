モトリー・クルーが、金曜日(4月26日)、ニュー・シングル「Dogs Of War」をリリースし、ミュージック・ビデオを公開した。「Dogs Of War」は、ギタリストのミック・マーズ脱退後、ジョン5が参加してから発表される初の新曲で、新たに契約を交わしたBig Machine Recordsからリリースされる初のシングルとなった。ニッキー・シックス(B)は、同曲について「意図的に、ヴィンス(・ニール/Vo)のヴァースを大きく開けてみたんだ。俺は気に入ってる。初めて聴いた人たちは、ものすごくヘヴィで、広がりがあるって思うだろうから。このバンドの特徴の1つで、何か新しいことを見つけるのはいつだって楽しい」と、『Ultimate Classic Rock』に話している。

