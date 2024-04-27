ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë! Êª·ïÃµ¤·¤Ëº£¤¹¤°ÌòÎ©¤Ä¡Ö´Ö¼è¤ê¿Þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
Êª·ïÃµ¤·¤ÎºÝ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È½õ¤«¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø»ý¤Á²È½÷»Ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢5000¿ÍÄ¶¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÈÁª¤Ó0¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤³¤È¤êÉÔÆ°»º¡×ÂåÉ½¤ÎÀÐ²¬°«¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¡Ö´Ö¼è¤ê¿Þ¤ÎÀµ¤·¤¤¸«Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»ºÀìÌçÍÑ¸ì¤ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈÉ½µ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿´Ö¼è¤ê¿Þ¤Î°ÕÌ£¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡Àµ¤·¤¤¸«Êý¤äÍÑ¸ì¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢´Ö¼è¤ê¿Þ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¥¹¥à¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡¡¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Êª·ïÃµ¤·¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LDK¤ÈDK¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¡½¡½´Ö¼è¤ê¿Þ¤Ë¤ÏÉÔÆ°»ºÆÃÍ¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤äÎ¬¸ì¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐ²¬¡¡´Ö¼è¤ê¿Þ¾å¤Ë¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÊª·ï¤ÎÆÃÄ§¤òÀµ³Î¤ËÉ½µ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤äÎ¬¸ì¤ÇµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤ÉÔÆ°»ºÍÑ¸ì¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª·ïÃµ¤·¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¯½éÊâÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢LDK¤ÈDK¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÐ²¬¡¡¤Þ¤º¡¢LDK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡ÖL¡á¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¡ÖD¡á¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÖK¡á¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¡ÖLDK¡á¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤¯¤Ä¤í¤°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢DK¤Ï¡ÖD¡á¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÖK¡á¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖDK¡á¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£LDK¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤¯¤Ä¤í¤°¾ì½ê¤Ç¤¢¤ëL¡Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ë¤òÊÌ¤Îµï¼¼¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢LDK¤ÈDK¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡£ÌÌÀÑ¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ê¢¨¡Ë¤¬Äê¤á¤¿ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤¢¤ëÉô²°¤Î¤Û¤«¤Ë1Éô²°¤Îµï¼¼¡Ê¿²¼¼¡Ë¤¬¤¢¤ëÊª·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤¢¤ëÉô²°¤¬4.5¾ö¤«¤é8¾öÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤ÏDK¡×¡¢¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤¢¤ëÉô²°¤¬8¾ö°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤ÏLDK¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤¢¤ëÉô²°¤¬4.5¾öÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖK¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¾ö¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡ÖJ¡×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐ²¬¡¡J¤È¤Ï¡¢¾ö¿ô¤Î¤³¤È¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£4J¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ì¤Ð4¾ö¡¢6J¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ì¤Ð¡¢6¾ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢1¾ö¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¾ö¤Î¼ïÎà¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´ØÀ¾ÃÏÊý¡¢»Í¹ñÃÏÊý¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¡¢¶å½£ÃÏÊý¤Ê¤É¤Ç¼ç¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Öµþ´Ö¡Ê¤¤ç¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Ï191Ñ¡ß95.5Ñ
°¦ÃÎ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ì¾¸Å²°·÷¡¢´ôÉì¡¢»°½Å¡¢Ê¡Åç¡¢»³·Á¤Ê¤É¤ÎÅì³¤¡ÁËÌÎ¦¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Î°ìÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Æì¤Î±âÈþÂçÅç¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡ÖÃæµþ´Ö¡Ê¤Á¤å¤¦¤¤ç¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Ï182Ñ¡ß91Ñ¡£
´ØÅì°ìÂÓ¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Î°ìÉô¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¹¾¸Í´Ö¡Ê¤¨¤É¤Þ¡Ë¡×¤Ï176Ñ¡ß88Ñ¤Ç¡¢°ìÈÖ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¡ÖÖ¡×¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¾ö¿ô¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´Ö¼è¤ê¿Þ¤ËJ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°Åù¤ÎÍÎ¼¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÄ¡¡×¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Öµï¼¼¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éô²°¤È¤Ï¡©
¡½¡½´Ö¼è¤ê¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö1DK¡ÜN¡×¡Ö2SLDK¡×¡Ö3LDK¡ÜDEN¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½µ¤ò¸«¤Þ¤¹¡£N¤äS¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¶áÁý¤¨¤¿DEN¤äF¤È¤¤¤Ã¤¿µ¹æ¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐ²¬¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£N¡§Ç¼¸Í¡¢S¡§¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ë¡¼¥à¡¢DEN¡Ê¥Ç¥ó¡Ë¡§½ñºØ¡¢F¡§¥Õ¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤Ë¤è¤ê¡Öµï¼¼¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éô²°¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÃÛ´ð½àË¡¤Ç¤Ï¡¢¡Öµï¼¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤¬µï½»¡¦¼¹Ì³¡¦¸ä³Ú¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á·ÑÂ³Åª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¼¼¡×¤òµï¼¼¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÎ¸÷¤ä´¹µ¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ð½à¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áë¤ÎºÇÄãÌÌÀÑ¤Ï¡Ö¾²ÌÌÀÑ¤Î7Ê¬¤Î1°Ê¾å¡×¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áë¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Éô²°¤Ï¡¢¡ÖN¡§Ç¼¸Í¡×¡ÖS¡§¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ë¡¼¥à¡×¡ÖDEN¡Ê¥Ç¥ó¡Ë¡§½ñºØ¡×¡¢¡ÖF¡§¥Õ¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª·ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
N¡¢S¡¢DEN¡¢F¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¼¼¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÉô²°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡Öµï½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤¿¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤È¤³¤í¤¬·úÃÛ´ð½àË¡¤Ç¤Ï¡¢Ç¼¸Í¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ë¡¼¥à¤Ïµï¼¼¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´Ö¼è¤ê¿Þ¤ò¸«¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢É¬¤ºÆâ¸«¤·¤Æ¡¢µï½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¿²¼¼¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ëÉô²°¤Ê¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÀìÌçÍÑ¸ì¤ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È
SB¡Ê¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§·¤È¢ SIC¡Ê¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¡Ë¡§·¤¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤ÞÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·¤¤Î¼ýÇ¼¾ì½ê CL¡¦WIC¡ÊWCL¡Ë¡§ CL¡á¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÏÉþ¤ò³Ý¤±¤¿¤êÊª¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¾ì½ê¡¢WIC¡ÊWCL¡Ë¡á¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ï¡¢¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¹¤µ¤Î¤¢¤ë¼ýÇ¼¾ì½ê¤Î¤³¤È ¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡§¿©ÉÊ¸Ë¡£¼ç¤Ë¿©ÉÊ¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤¹¤ë¾ì½ê WC¡§¥È¥¤¥ì UB¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¡Ë¡§ÉôÉÊ¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿É÷Ï¤¡Ê¥Ð¥¹¡Ë¤Î¤³¤È¡£¥È¥¤¥ì¤È¤ªÉ÷Ï¤¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ö3ÅÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ö R¡§¡ÖR¡áRefrigerator¡ÊÎäÂ¢¸Ë¡Ë¡×¡¢ÎäÂ¢¸ËÃÖ¤¾ì¤Î¤³¤È¡£¡ÖÎä¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë AC¡§¡ÖAC¡áAir-conditioner¡Ê¥¨¥¢¥³¥ó¡Ë¡×¡£ÀìÍÑ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Î¤³¤È PS¡Ê¥Ñ¥¤¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡§¥È¥¤¥ì¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¤ÎÇÓ¿å´É¤äµë¿å´É¤Ê¤É¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê MB¡Ê¥á¡¼¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§ÅÅµ¤¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥¬¥¹¥á¡¼¥¿¡¼¡¢µë¿å¥á¡¼¥¿¡¼¤¬Ç¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê
¢¨ÉÔÆ°»º¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñÏ¢¹ç²ñhttps://www.sfkoutori.or.jp/
Information
¡ã¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡äÀÐ²¬°«¤µ¤ó¡£2013Ç¯¤Ë¡Ö½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢Åìµþ¡¦³Ø·ÝÂç³Ø¤Ë¡Ö¤³¤È¤êÉÔÆ°»º¡×¤òÀßÎ©¡£½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê»ëÅÀ¤È¡Ö¹¬¤»¤Ê²ÈÁª¤Ó¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢Êª·ïÁª¤Ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»ý¤Á²È½÷»Ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢TV CM¤òÊüÁ÷Ãæ¡£YouTube¡Ö¤³¤È¤êÉÔÆ°»ºTV CM¡×¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¡£
¼èºà¡¢Ê¸¡¦郄ÁÒ¤æ¤³
©¥â¥ó¥¥Á/Adobe Stock
¼èºà¡¢Ê¸¡¦郄ÁÒ¤æ¤³