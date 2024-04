ËÜ¾ìNY¤ÎÌ£¡¢¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¥µ¥ó¥É¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡ª ¿Íµ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¤¬°ÜÅ¾¡¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÅìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、芝浦ふ頭にあった自家製パストラミサンドと熟成牛バーガーの専門店が移転・リニューアルオープンしたお店です。ボリューミーで肉感あふれるバーガーが楽しめます。

THE GOOD VIBES(東京・中目黒)

2024年3月9日「THE GOOD VIBES(ザ グッド バイブス)」が、中目黒駅近くの「HVEN(ヘイブン)」内に移転・リニューアルオープンしました。芝浦ふ頭でバーガーファンの心をがっちりつかんできた「THE GOOD VIBES」がさらにスタイリッシュになって再登場です。

店舗ロゴ 写真:お店から

「THE GOOD VIBES」は和牛熟成肉のパティと、まだ日本では珍しいNYを代表するソウルフード、パストラミサンドをメインで提供するバーガー専門店。こだわりの素材をじっくり丁寧に調理したバーガーは、本場NYさながらの味わいと評判になり人気店となりました。

テラス側にあるテイクアウト窓口 写真:お店から

2019年のオープン以来、多くのファンに愛されてきた芝浦ふ頭から、中目黒高架下に新しくオープンした商業施設「HVEN」内へと移転。「HVEN」は食・音楽・アートを通じて多彩な人々が交流し、新たなつながりを築く場として誕生しました。

店舗内観 写真:お店から

「THE GOOD VIBES」は「HVEN」のテラスエリアに併設。席数は店内34席、テラス20席。インダストリアルなデザインテイストを残しつつ、アンティーク家具などを使用し、カジュアルで親しみやすい空間になっています。洗練されたモダンな店内でかぶりつくバーガーは格別。新たなファン層が生まれそうです。

「THE GOOD VIBES BURGER」1,950円 写真:お店から

おすすめは、同店ならではのおいしさが詰まった「THE GOOD VIBES BURGER」。自家製パストラミと国産熟成肉を使ったパティ、1枚ずつ入った看板メニューです。

オリジナルの自家製パストラミはUSビーフのバラ肉を4日間かけてマリネした後、じっくりと軟らかくなるまで茹で、オリジナルスパイスで味付けした後、一日寝かせて、スモークするという手間暇かけた一品。一口頬張れば肉汁があふれ、肉の旨みに圧倒されます。甘みのあるモラセスソースと肉との相性も抜群です。

ボリューミーで食べ応え抜群な「THE GOOD VIBES」のバーガー類 写真:お店から

もう一つの人気メニューが「HOMEMADE PASTRAMI BURGER」。厚みがあり、肉肉しいパストラミをなんと3枚のせた、ボリューミーなメニュー。パストラミにはマスタードソースがかけられ、惣菜のキャロットラペもトッピング。食べ応え十分なバーガーです。

テラス席はペットの犬も同伴可能。テイクアウトの窓口がテラス側にあり、気軽に持ち帰りも楽しめます。おしゃれなショップが点在する目黒川沿いの散策がてら、立ち寄ってみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

ボリューム満点の「THE GOOD VIBES BURGER」1,950円 出典:御飯大盛りさん

『店名がついた”THE GOOD VIBES BURGER”を、今回は、ご好意でお皿で提供頂きました

自家製の厚切りパストラミは相変わらずの旨さ。また、熟成肉のパティも同時に味わえるお店。

いつかポテトもハンドカットフレンチフライに復活するといいなぁ』(御飯大盛りさん)

ドリンクとのセット。ハンバーガーは箱に入れて提供 出典:ウェイクさん

『芝浦ふ頭から中目黒に移転してきた「THE GOOD VIBES」は、自家製パストラミが光る熟成肉バーガーが自慢のお店ですね。

店内は高い天井が広がり、隣はクラブという立地で、活気あふれる雰囲気が楽しめます。

こちらのお店では、クラフトビールとポテトも絶品で、美味しいバーガーと共に楽しむことができ様々なシチュエーションにジャストしそう

友達とデートとかで素敵な時間を過ごしたい方におすすめですねー。

近いからこれはまた行きますね』(ウェイクさん)

<店舗情報>◆THE GOOD VIBES住所 : 東京都目黒区上目黒1-6-10 中目黒高架下TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格はすべて税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

