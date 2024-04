◆松下洸平「アラバキ」初出演

【モデルプレス=2024/04/27】俳優でシンガーソングライターの松下洸平が27日、宮城県みちのく公園北地区 エコキャンプみちのくにて開催された「ARABAKI ROCK FEST.24」に初出演した。“BAN-ETSU”ステージの3番手で登場した松下。「Way You Are」「MUSIC WONDER」で会場をいち早く盛り上げたのち「みなさんこんにちは!初めまして、松下洸平です!初めて僕のライブを見る方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、今日は短い時間ですがみなさんと歌って踊ってハッピーな時間にしたいと思います!よろしくお願いします!ARABAKI初参加ということで、めちゃくちゃ楽しみにしてきました。僕はルーツがR&Bとかソウルなんですけど、去年そんな僕のルーツを感じていただけるような『R&ME』というアルバムを出しまして、今日はその中から何曲かお届けしたいと思います。最後まで楽しんでいきましょう、よろしくお願いします!」と挨拶し、松下のファルセットが印象的な「This is my love」を披露。観客から大きな拍手が起こったのも束の間、続く「漂流」「Wake」「FLYFLY」という怒涛のセットリストで会場を大いに盛り上げた。

ステージの後半では「ありがとうございます!!さて、今日はスペシャルなゲストの方をお迎えしてるんです!どうしてもこの方と一緒に歌が歌いたくて、お呼びしました。みなさん拍手でお迎えください、スガ シカオさんです!」との呼び込みでなんとスガが登場。観客からの歓声と拍手が起こった。「みんな楽しんでますかー?呼んでくれてありがとうございます!」と挨拶したスガと一緒に披露したのは「夜空ノムコウ」。この日限りのスペシャルコラボレーションに、会場は熱狂した。その後、「今年の3月まで『R&ME』というアルバムを引っ提げて全国ツアーを回っていたんですけども、ファイナルが東京ガーデンシアターで2daysやらせていただきまして。実はそのライブの映像がDVD・Blu-rayになります!!そして今回は、ライブの音源を収めたライブCDも発売することになりました!今日のライブで楽しかったなと思っていただいた方は、ぜひよろしくお願いします!」と、3月14日に東京ガーデンシアターで開催した全国ツアー“KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜”のファイナル公演の模様をライブ映像商品としてリリースすることをサプライズで発表した。そして、「今日は短い時間でしたけど、本当に楽しかったです。またARABAKIお邪魔したいです!たくさん集まっていただいてありがとうございました!またみなさんにお会いできることを楽しみにしています、ありがとうございました!」と話すと、ラストに「ノンフィクション」を披露し、盛況にて幕を閉じた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】