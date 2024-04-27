ZARD、坂井泉水17回目の命日に唯一の全国ツアー映像を映画館上映＋東阪献花台も
2024年5月27日(月)、ZARDの坂井泉水(Vo)の17回目の命日を迎える。同日、ZARDが2004年に開催した唯一の全国ライブツアー＜What a beautiful moment tour＞が、全国19の映画館で上映されることが決定した。
◆ZARD 画像
今回上映される映像＜What a beautiful moment tour＞は、“ZARD 30周年YEAR記念作品”として2020年に初上映されたもの。再上映を希望する声に応えるかたちで4回目のアンコール上映が決定した。
■全国映画館上映＜What a beautiful moment tour＞
2024年5月27日(月)上映
※は26日も上映
【上映館】
▶北海道 札幌シネマフロンティア
▶宮城県 TOHOシネマズ 仙台
▼埼玉県
イオンシネマ浦和美園
イオンシネマ川口
▶千葉県 イオンシネマ幕張新都心
▼東京都
TOHOシネマズ 六本木ヒルズ※
TOHOシネマズ 日本橋
TOHOシネマズ 南大沢
イオンシネマ シアタス調布
イオンシネマ板橋
▼神奈川県
TOHOシネマズ ららぽーと横浜
イオンシネマ港北ニュータウン
▼愛知県
イオンシネマ名古屋茶屋
イオンシネマ豊田Kitara
▶京都府 TOHOシネマズ 二条
▼大阪府
TOHOシネマズ 梅田※
TOHOシネマズ なんば
イオンシネマ シアタス心斎橋
▶福岡県TOHOシネマズ ららぽーと福岡イオン
配給：アジョンス・ドゥ・原生林
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