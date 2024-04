ワインインデント機能追加！高級ワイン持ち込み代行サービス Nomulier -ノムリエ

キーソリューションズが運営する、高級ワイン持ち込み代行サービス「Nomulier -ノムリエ-」は、商流が限られていた「状態が良い」仏ブルゴーニュの高級ワインを一般の方も手軽に入手できる「ワインインデント機能」などのサービス拡充を行いました。

高級ワイン持ち込み代行サービス Nomulier -ノムリエ-

「Nomulier -ノムリエ-」は、フランスの高級ワイン産地ブルゴーニュのヴィンテージワインや一流シャトーのワインを中心に販売・保管代行をしているECサービスです。

登録無料のメンバーシップ会員になるだけで、以下の機能が利用できるようになります。

*ECサイトにて希少なワインを購入可能

有名生産者からの直接取引や数十年にわたる現地での仕入れによる豊富な在庫から、一般的な市場では流通しないヴィンテージワインなどを手にすることができます。

*Bring Your Own(レストラン持ち込み特典)

ECサイトにて購入したワインを、提携するレストランで楽しむことができます。

一般的にレストランでワインを注文する場合、定価の3倍ほどの価格で提供されるため、予算に縛られて自由にワインを楽しむことができないことが多くあります。

当サービスでは、購入した価格に「持ち込み料(抜栓料)」の数千円のみをお支払いいただくことで、心置きなくお料理に合った高級ワインを楽しむことができます。

*特別なワイン会への参加

自社で所有する希少ワインのテイスティング会や、メンバーが持ち寄る交流会など、ワイン愛好家のためのさまざまなイベントを開催しています。

常に参加費以上の価値のあるワインを楽しめる会として、好評を得ています

■今回拡充された機能

これまでのメンバーシップサービスに加えて、今回さらに会員の方の満足度を高める以下の4つの機能を追加しました。

1) ワインインデント

ワインインデントは、ブルゴーニュ有名生産者の在庫リストにノムリエ経由でアクセスし、希望のワインを注文・輸入する「受注形態」の購入方法です。

日本の市場に出回る前のワインを原地生産者のセラーから直接購入することができるため、移動を最小限に抑えダメージの少ないワインを購入することができます。

ドメーヌ・ルロワやドメーヌ・ルフレーヴ、アルマン・ルソーなど、一般的に良い状態で購入することが難しいワインを入手できる機会を定期的に用意されています。

2) クラウドセラー

クラウドセラーは、ヴィンテージワインや希少ワインなどを購入し保管しておきたい方向けの「高級ワイン保管代行サービス」です。

ノムリエ独自のワインの特徴に合わせたプロフェッショナルな保管方法で、劣化リスクを最小限に抑えることができます。

高級ワインの保管知識や専用セラーが不要なため、どなたでも気軽に高級ワインを自身のコレクションとして所有していただけます。

クラウドセラーに預けたワインは、大切に保管されるだけでなく、必要なタイミングにご自宅やご友人宅、さらにノムリエ提携のレストランへ、万全の体制でお届けします。

(レストランで抜栓する場合、各店舗指定の持ち込み料・抜栓料がかかります)

また、万が一に備え、ノムリエにてワイン1本に対し2つの損害保険を契約するため、安心して利用できます。

3) ブルゴーニュ専用ヴィンテージチャート ※LINE公式アカウント内

高級ワインを評価する際に重要になる一つの指標に「生産者」があります。

有名生産者については情報も豊富ですが、各ヴィンテージ、特にブルゴーニュ産ワインの情報については、細かく調べることが難しい状況が続いています。

ヴィンテージが古ければ良いとは限らないのがワインの難しさであり、魅力でもあります。

ノムリエでは、そのようなワイン愛好家の悩みにお応えするため、LINE公式アカウント内に、年代を入力するだけでその年の評価を詳細に解説する機能を実装しました。

登録無料のLINEアカウントで、これまで専門書を紐解かなければ得られなかった情報に、いつでも手軽にアクセスすることが可能になりました。

4) ノムリエ コンシェルジュサービス

ノムリエの顧客の多くはすでにワイン知識が豊富であるため、生産者や地域、ヴィンテージなどをご指定の上購入されることが中心となっていました。

しかし今回、「ワインは好きだがあまり詳しくはない」「もっといろいろなワインを試してみたい」という方々向けに、お好みの味わいや合わせたい料理などを伝えると、最適なワインを提案する革新的なAIコンシェルジュ機能を追加しました。

今回の開発にあたり、AIにワイン1本1本の特徴と世界各国の様々な料理の特徴を細かく学習させています。

専門的な知識に基づいた最適なペアリングを導き出すことが可能です。

この提案で気に入ったワインは、その場でノムリエのECサイトのカートに追加し、スムーズに購入できます。

さらにご希望に合わせて、適切なレストランを紹介します。

これまで以上に充実した機能を備えた、オーダーメイドのワインサービス「ノムリエ」。

ご自宅での普段使いから、特別な日のお食事まで、あなたのワインライフをワンランクアップさせるお手伝いをします。

無料の会員登録だけで利用可能です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ワインインデント機能追加!高級ワイン持ち込み代行サービス Nomulier -ノムリエ- appeared first on Dtimes.