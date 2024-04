上半期最大級最大割引率80％OFF！マイプロテイン『ゴールデンスーパーSALE』

マイプロテインは、2024年4月25日(木)午後6時から5月14日(火)午前1時までの期間限定で、最大割引率80%OFFとなる、上半期最大級のセール『ゴールデンスーパーSALE』をマイプロテイン公式サイトにて開催中です。

マイプロテイン『ゴールデンスーパーSALE』

2024年の『ゴールデンスーパーSALE』では、ブランド誕生20周年を経てリニューアルした新しいロゴやパッケージを導入した新作のウェアやトレーニングアクセサリーをはじめ、数多くの人気商品がセールの対象となります。

さらに、マイプロテインの公式サイトでは、抽選で約1年分のプロテインが当たる、豪華なプレゼントキャンペーンも実施予定です。

またセール開始と同時に、初夏の爽やかさに合う「レモン風味」が楽しめる、6種類の新商品を数量限定で発売します。

詳細は、下記より確認できます。

【セール概要】

・セール名称: 『ゴールデンスーパーSALE』

・実施期間 : 2024年4月25日(木)午後6時〜5月14日(火)午前1時

・公式サイト:

https://www.myprotein.jp/?utm_source=Press+release&utm_campaign=JP-PR-2024-GW&utm_id=PR

【キャンペーン概要】

・キャンペーン名: プロテイン1年分プレゼント

・実施期間 : 2024年4月25日(木)午後6時〜5月14日(火)午前1時

・概要 : 上記キャンペーン期間中、マイプロテイン公式サイトにて

合計8,500円以上(※1)の商品を購入された方の中から、

抽選で20名様へプロテインを

約1年分(※2)プレゼントします。

・公式サイト :

https://www.myprotein.jp/asia-offers/flash-sale-main-offer.list?utm_source=Press+release&utm_campaign=JP-PR-2024-GW&utm_id=PR

(※1) 送料を除いた、割引適応後の購入金額です。

(※2) Impact ホエイ プロテイン 1kg × 12袋をプレゼントします。

フレーバーは選べませんので、ご了承ください。

【新商品概要〜『ゴールデンスーパーSALE』開催記念〜】

『ゴールデンスーパーSALE』開催を記念し、4月25日(木)より下記の6商品を数量限定で販売します。

Impact ホエイ プロテイン (レモンヨーグルトフレーバー)

・商品名 :Impact ホエイ プロテイン (レモンヨーグルトフレーバー)

・販売価格:税込990円(250g)/税込3,690円(1kg)

・商品特徴:

豊富なフレーバー数を誇るマイプロテインの定番人気商品「Impact ホエイ プロテイン」の中でも、特に人気が高いのがヨーグルトフレーバーです。

今回はヨーグルトの風味と、爽やかなレモンの風味が絶妙にマッチした<レモンヨーグルトフレーバー>が登場。

1食(30g)あたり21gのタンパク質と5gのBCAAを摂取できます。

Impact ホエイ プロテイン (はちみつレモンフレーバー)

・商品名 :クリア ホエイ プロテイン (はちみつレモンフレーバー)

・販売価格:税込3,390円(20食分)

・商品特徴:

プロテイン特有の粉っぽさや青臭さが苦手な方も飲みやすい、ジュースのような軽い飲み口と爽快さが好評な「クリア ホエイ プロテイン」から、レモンの果汁とほんのり甘いはちみつが相性抜群な<はちみつレモンフレーバー>を販売します。

低糖類でありながら、一食(25g)あたり19gのタンパク質を含んでいます。

Impact EAA (超すっぱいレモンフレーバー)

・商品名 :Impact EAA (超すっぱいレモンフレーバー)

・販売価格:税込1,490円(238g)/税込4,190円(986g)

・商品特徴:

「Impact EAA」は9種類の必須アミノ酸をすべて含んだ、トレーニング中のカラダづくりやリカバリーをサポートするサプリメントです。

同様のアミノ酸組成である「Impact ホエイ プロテイン」よりも、アミノ酸をより速くカラダに補給でき、低糖類かつ低カロリーなのも嬉しいポイントです。

<超すっぱいレモンフレーバー>は爽快な飲み心地にこだわっており、「これでもか!」というほど刺激的なレモンの酸味が味わえます。

EAA特有のフレーバーが苦手な方に試していただきたい注目の新商品です。

アルファ プレワークアウト (すっぱいレモンフレーバー)

・商品名 :アルファ プレワークアウト (すっぱいレモンフレーバー)

・販売価格:税込2,590円

・商品特徴:

「プレワークアウト」は運動やトレーニングのパフォーマンスをサポートしてくれるサプリメントです。

150mgのカフェインや1.6gのベータアラニン、3gのLシトルリンをはじめとした豊富な栄養成分を、爽やかなレモンの味わいでおいしく摂取できます。

れもん メタルシェイカー

・商品名 :れもん メタルシェイカー

・販売価格:税込2,590円

・商品特徴:レモン柄が可愛らしい、ステンレス鋼100%の耐久性、機能性に優れたメタルシェイカーです。

プラスチック製のシェイカーに比べて、プロテインやサプリメントが混ざりやすく、外出時にもおすすめです。

ゴールデン スクープ

・商品名 :ゴールデン スクープ

・販売価格:税込990円

・商品特徴:2023年の春に好評だった本商品を2024年も復刻します。

ステンレス鋼で作った、ゴールドクロム仕上げのスクープで、いつものプロテイン摂取を華やかな気分で楽しめます。

カップ本体には計量線があり、普段のお料理の計量にも使える実用性も兼ね備えています。

【購入方法】

▼マイプロテイン公式サイト:

https://www.myprotein.jp/?utm_source=Press+release&utm_campaign=JP-PR-2024-GW&utm_id=PR

▼楽天市場公式サイト (※3):

https://www.rakuten.co.jp/myprotein/?utm_source=Press+release&utm_campaign=JP-PR-2024-GW&utm_id=PR

(※3) ゴールデンスーパーSALEの対象は、マイプロテイン公式サイトでお買い物された場合のみとなりますのでご了承ください。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 上半期最大級最大割引率80%OFF!マイプロテイン『ゴールデンスーパーSALE』 appeared first on Dtimes.