あの伝説のアクションゲームが日本にも登場！「タリカンアンソロジーVol.1」「タリカンアンソロジーVol.2」

メビウスは、ドイツのゲーム会社Factor5開発の「タリカン」シリーズをまとめてプレイできる「タリカンアンソロジーVol.1」「タリカンアンソロジーVol.2」を、2024年7月25日に発売します。

「タリカンアンソロジーVol.1」「タリカンアンソロジーVol.2」

ドイツのゲーム会社Factor5開発の「Turrican(タリカン)」シリーズは海外で大人気のアクションシューティングです。

ステージ内の探索・簡単な操作でできるアクション、歯応えのある難易度は同時期に発売されたソフトの中でも群を抜いたものでした。

日本ではスーパーファミコンの「スーパータリカン」しか発売されておりませんが、その美しいドット絵、魅力あふれるサウンドにプレイヤーは惹かれたものです。

本タイトルでは、日本では未発売の「タリカン」シリーズも含め、全ての「タリカン」シリーズをお楽しみ頂けます。

「タリカンアンソロジーVol.1」収録タイトル

Turrican

Turrican 2

Super Turrican

Super Turrican Director’s Cut

Mega Turrican Score Attack

「タリカンアンソロジーVol.2」収録タイトル

Turrican 3

Mega Turrican

Mega Turrican Director’s Cut

Super Turrican 2

Super Turrican 1 Score Attack

■製品情報

タイトル :タリカンアンソロジーVol.1

タリカンアンソロジーvol.2

ハード :Nintendo Switch

ジャンル :アクションシューティング

発売日 :2024年7月25日(木)

価格 :各通常版6,578円(税抜5,980円)

限定版16,478円(税抜14,980円)

限定版は「タリカンアンソロジーVol.1」

「タリカンアンソロジーVol.2」各パッケージ、

アートブックとサウンドトラックCDを同梱。

※ゲーム内容・アートブックの内容は全て英語となります。

開発 :Factor5

著作権表記:

(C) 1990 Factor 5 GmbH

(C) 2020 ININ Games

(C) 2024 mebius

ININ is a trademark of United Games Entertainment GmbH

Published by mebius in Japan

