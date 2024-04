猫壱は、猫との幸せな食事時間を支える猫用食器シリーズ「ハッピーダイニング」が発売から10周年を迎えたことを記念して、2024年度様々なキャンペーンを実施。

第一弾は、猫壱の人気つめとぎ「バリバリボウル」に、猫ちゃんの写真と名前を入れることができるInstagramキャンペーンを実施、世界に一つだけのオリジナルバリバリボウルを限定で10名様にプレゼントします。

猫壱「うちの子写真&名前入り特製バリバリボウル」キャンペーン

期間:2024年4月27日〜5月12日

内容:猫壱公式Instagrmaにいいねとコメントをしていただいた方の中から

10名様に自身の猫ちゃんとお名前を入れたオリジナル

「バリバリボウル」をプレゼント

【参加方法】

1. 猫壱のInstagramアカウント(

https://www.instagram.com/necoichicojp/

)をフォロー

2. キャンペーン投稿に「いいね」

3. コメント欄に熱い想いをコメント

キャンペーンイメージ

■バリバリボウル

猫のカラダにぴたりとフィットする、猫が入りたくなるすり鉢構造のつめとぎベッド。

つめとぎ部分は交換できるエコ設計となっており、原料は100%紙のダンボールを使用しています。

猫ちゃんが毎日使う、猫ちゃんにとって欠かせない存在のつめとぎ、そしてカラダが直接触れるものだから、品質にはとことんこだわり抜いています。

品質の良いダンボールを使用しているので、つめとぎ後のとぎカスも少なくなっています。

バリバリボウル1

バリバリボウル2

バリバリボウル詳細:

https://www.necoichi.co.jp/Products/detail/id=5289

ハッピーダイニングシリーズ

今回発売から10周年を迎えたハッピーダイニングは「脚付フードボウル/ウォーターボウル」の名前で親しまれ、2014年の発売開始以降シリーズ累計販売数270万個を突破した猫壱の代表的な製品です。

「猫工学デザイン」に基づき、食器を脚付にすることで逆流を防ぎ吐き戻しを軽減するだけでなく、お皿の縁についたかえしが食べこぼしを防ぎます。

猫の体重や体高に合わせて高さを選べるだけでなく、長毛でも毛が付きにくくヒゲ疲れしにくい「浅広口」や鼻ぺちゃ猫がより食べやすい「斜め」タイプなど、様々な猫の悩みに応える豊富なラインアップを開発しています。

脚付フードボウル斜めタイプ1

脚付フードボウル斜めタイプ2

ハッピーダイニング詳細:

https://www.necoichi.co.jp/Blog/detail/id=7752

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ハッピーダイニング」誕生10周年記念!猫壱「うちの子写真&名前入り特製バリバリボウル」キャンペーン appeared first on Dtimes.