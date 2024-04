11月16日にあわせ開催！第26回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテスト

一般社団法人日本塗装工業会は、11月16日の「いいいろ塗装の日」を盛り上げるため「第26回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテスト」を開催。

2024年4月25日(木)よりデザイン画の作品募集を開始します。

第26回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテスト

「いいいろ塗装の日」は、人々の生活を支える橋や高層ビルなどの大型建造物を保護し、美しく仕上げる「建設塗装」の認知を広げ、親しんでもらうために、いいいろの語呂合わせで「11月16日」に制定しました。

同コンテストは、その「いいいろ塗装の日」の認知向上を目的に開催され、2024年で26回目を迎えます。

回を重ねるごとに参加者、応募数が増え、プロ・アマ問わず多くの方に参加いただいています。

募集期間は7月31日(水)まで。

作品の審査は日塗装で行い、最優秀賞の作品は、日塗装(「いいいろ塗装の日」)のキャンペーンに使用されます。

■「いいいろ塗装の日」とは

日塗装の設立50周年記念事業の一環として、「塗装」についての記念日を一般から募集し、寄せられた1,781件ものアイデアの中から、11月16日を「いいいろ」と読ませる語呂合わせが、親しみやすくイメージ的にもぴったりということから決定。

日本記念日協会に認定・登録されました。

そして、創立50周年を迎えた1998年から同記念日に絡め、デザイン画コンテストや全国の日塗装各支部で、塗装に関する講演や体験学習、「らくがきなくし隊」による公園、学校等の公共施設や社会福祉施設等での塗り替えや落書きを消す奉仕塗装活動を実施しています。

<第25回最優秀賞作品>

作者:igaryonさん(デザイナー/埼玉県)

第25回最優秀賞作品/作者:igaryonさん

【「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテスト概要】

主催 : 一般社団法人日本塗装工業会(日塗装)

名称 : 第26回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテスト

募集内容: 日塗装(「いいいろ塗装の日」)のPRキャンペーンに使用する、

建設塗装のイメージアップ等に繋がるデザイン画やイラスト

応募規定: ◆「11月16日 いいいろ塗装の日」の文字をデザインの中に入れる

※西暦・年号(2024や令和6年等)、曜日は不要

◆応募作品は未発表のものに限定 ※応募作品の返却はいたしません

◆A4判(297×210mm)の用紙を使用すること

デザインはタテ向きのみ

デジタル作成の場合は、A4判・解像度600dpi以上

◆画材や描き方は自由、デジタル・アナログとも可能

素材の切り張りなども可能ですが、

目立った凹凸が出るものは審査対象外

(〇 写真、切絵、スパンコールや糸等

× ビーズ、木板、押し花やドライフラワー、折り紙等)

◆生成AIを使用した作品は審査対象外

◆応募の時点で、生成AIを使用していないこと、

他者の権利に侵害していない作品であることに同意したとみなします

応募資格: 不問(プロ・アマ問わず)

応募方法: <WEBエントリー>

https://koubo.jp/contest/234969

上記サイトへアクセスし、応募詳細を確認の上、ご応募ください。

※作品コンセプトをコメント欄に

最大100字程度で記入が必須となります。

<郵送の場合>

作品の裏に、

・郵便番号・住所・氏名・年齢・職業・電話番号・募集を知った媒体

・作品のコンセプト(100字程度)を記入し、以下へご送付ください。

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目22-9 NTビル2階

株式会社フリーマン 「いいいろ塗装の日」コンテスト係 宛

応募締切: 2024年7月31日(水)(WEBは23:59まで。

郵送は当日の消印有効)

審査 : 日塗装による審査

賞 : 最優秀賞1作品 10万円分の商品券及び表彰状

優秀賞4作品 3万円分の商品券及び表彰状

発表 : 10月以降(予定)に日塗装のホームページで入賞作品を発表しました。

入賞者には直接ご連絡・通知をします。

入賞者以外には、結果の通知は行いません。

また、審査の状況等に関するお問い合わせには回答いたしません。

著作権 : 入賞作品に関わる知的財産権(著作権)は、

賞の発表をもって主催者(日塗装)に全て譲渡されるものとします。

なお、権利の譲渡対価は、

当コンテスト規定の入賞賞品をもって充てるものとします。

また、入賞作品の発表および展示に関する権利も主催者に帰属します。

※個人情報保護について

コンテストの応募作品および応募者の個人情報に関しましては、当コンテストの事務局と広報業務を担当している株式会社フリーマンが責任を持って管理します。

応募者の個人情報は、入賞者への通知・連絡、賞品の発送等の目的以外には使用いたしません。

なお、入賞作品と作者名等は、日塗装のホームページ等にて発表させていただきます。

