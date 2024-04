募集受付を4月30日(火)から開始！北海道美幌町新規移住体験住宅「日の出民泊住宅」

北海道美幌町は、令和6年度供用開始の新規移住体験住宅「日の出民泊住宅」の利用申し込み受付を、2024年4月30日(火)より開始します。

北海道美幌町新規移住体験住宅「日の出民泊住宅」

美幌町移住定住情報サイト「びほろ暮らし」(URL:https://www.bihoro-iju.com/experience/house/)

【北海道美幌町の概要】

北海道の東側、オホーツク地域の空の玄関口となっている「女満別空港」から車で15分でアクセスでき、中心部から車で20分ほど走ると別世界の景勝地「美幌峠」があり、車で1時間30分ほど走ると世界自然遺産に登録されている知床まで行くことができます。

人口は約1.8万人の町ではありますが、生活施設が半径2キロの中心地にまとまって揃っているため、都会と大自然とのアクセスや生活の利便性(住みやすさ)が両立している町です。

また、全国有数の日照率の高さや降水量の少なさから、湿度が低いため、特に夏の過ごしやすさは、移住者や移住体験者の方から高く評価されています。

美幌町への移住のお問い合わせも多数届き、テレワークによる移住やワーケーション、都市と地方の2拠点での暮らしを検討中の方などからの相談が増えています。

【美幌町での移住体験の概要】

美幌町は、近年のテレワークやワーケーション、都市と地方の2拠点での移住など、多様化しているニーズに対応するため、複数のタイプの移住体験住宅とコワーキングスペースを整備しています。

【令和6年度供用開始の新規移住体験住宅】

●日の出民泊住宅

1泊から利用いただける民泊タイプの移住体験住宅です。

民間オーナー様所有の物件を2023年にリフォームした4LDK2階建ての住宅です。

住宅街に位置しており、美幌町でのリアルな生活のイメージが付きやすい物件です。

日の出民泊住宅

【日の出民泊住宅の受付】

ホームページ : 美幌町移住定住情報サイト「びほろ暮らし」

URL :

https://www.bihoro-iju.com/experience/house/

受付期間 : 2024年4月30日(火)〜5月15日(水)

※令和6年度分の先行受付となっていますので、

その後の予約については空き状況によって、

随時受付を行います。

お申し込み方法: 上記のURLにアクセスしていただき、

各住宅の紹介文の下にある

「ちょっと暮らし体験」利用申し込みフォームより、

必要事項を入力・送信していただければ

申し込み完了となります。

【その他の移住体験住宅】

「日の出民泊住宅」以外にも、美幌町では短期間の体験希望者向けに1泊から宿泊できる民泊タイプ、長期での体験希望者にぴったりの1か月から利用いただけるマンスリー賃貸タイプの2タイプを用意しています。

令和6年度分の先行受付は終了していますが、空き状況によって随時受け付けをしています。

●民泊住宅「丘宿(おかやど)」

1泊から利用いただける民泊タイプの移住体験住宅です。

民間オーナー様所有の物件を2021年にリノベーションした1LDK平屋建ての住宅です。

住宅街から少し離れた小高い丘に位置しており、美幌町の市街地を一望することができます。

民泊住宅「丘宿(おかやど)」

●民泊住宅「ビホロノビ」上美幌

2泊から利用いただける民泊タイプの移住体験住宅です。

民間オーナー様所有の物件を2023年にリノベーションしたばかりの3LDK2階建ての住宅です。

住宅街から離れた場所に位置しており、北海道らしい農村風景のなかで田舎暮らしを楽しむことができる、トタン小屋サウナ付きの住宅となっています。

民泊住宅「ビホロノビ」上美幌

●町営移住体験住宅「四季彩美幌」

5泊から利用いただける移住体験住宅です。

美幌町所有の住宅を2015年にリフォームした3LDK平屋建ての住宅です。

自然が身近にある閑静な住宅街に位置しています。

町営移住体験住宅「四季彩美幌」

●マンスリー賃貸住宅「青山北」

1ヶ月から利用いただける移住体験住宅です。

民間オーナー様所有の物件を2021年にリノベーションした4LDK2階建ての住宅です。

広い間取りなので大人数でも快適に利用できます。

中心市街地に位置しており、美幌町ならではの利便性の良い生活を体験していただけます。

マンスリー賃貸住宅「青山北」

●マンスリー賃貸住宅「野崎」

1ヶ月から利用いただける移住体験住宅です。

民間オーナー様所有の物件を2021年にリノベーションした4LDK2階建ての住宅です。

広い間取りなので大人数でも快適に利用できます。

市街地から少し離れた住宅街に位置し、周辺には四季折々の田園風景が広がっています。

マンスリー賃貸住宅「野崎」

全ての住宅に家具家電、インターネット環境を完備し、光熱水費込みの料金設定となっています。

