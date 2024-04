全国24会場で順次開催！ニチベイ商品発表会「ネオフェスタ2024」

ニチベイは、2024年5月15日(水)の名古屋会場を皮切りに、ニチベイ商品発表会「ネオフェスタ2024」を全国24会場で順次開催します。

ニチベイ商品発表会「ネオフェスタ2024」

2024年発売の新商品をはじめ、住宅向け窓まわり商品、間仕切り商品、ホテル・非住宅向け商品を展示、紹介します。

■開催日程一覧

名古屋 5月15日(水)・16日(木) 名古屋市中小企業振興会館

金沢 5月20日(月)・21日(火) 金沢流通会館

東京 5月23日(木)・24日(金) 新宿アイランドタワー

大阪 5月23日(木)・24日(金) 大阪マーチャンダイズ・マートビル(OMMビル)

さいたま 5月29日(水)・30日(木) 大宮ソニックシティ

福岡 5月29日(水)・30日(木) 福岡国際会議場

横浜 6月5日(水)・6日(木) 日石横浜ビル 日石横浜ホール

広島 6月6日(木)・7日(金) マリーナホップ

仙台 6月11日(火)・12日(水) 仙台卸商センター サンフェスタ

京都 6月12日(水)・13日(木) 京都府総合見本市会館 京都パルスプラザ

岡山 6月25日(火)・26日(水) 岡山県総合展示場コンベックス岡山

新潟 6月26日(水)・27日(木) 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

熊本 6月27日(木)・28日(金) 熊本産業展示場 グランメッセ熊本

長野 7月2日(火)・3日(水) ホクト文化ホール(長野県県民文化会館)

静岡 7月4日(木)・5日(金) ツインメッセ静岡

北九州 7月10日(水)・11日(木) 西日本総合展示場 新館・AIMビル

府中 7月11日(木)・12日(金) ルミエール府中

高松 7月16日(火)・17日(水) サンメッセ香川

宇都宮 7月18日(木)・19日(金) 栃木県立宇都宮産業展示館 マロニエプラザ

神戸 7月23日(火)・24日(水) デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)

千葉 7月24日(水)・25日(木) TKPガーデンシティ千葉

札幌 7月30日(火)・31日(水) de AUNEさっぽろビル

鹿児島 9月5日(木)・6日(金) カクイックス交流センター(かごしま県民交流センター)

沖縄 9月11日(水) 西原町町民交流センター(さわふじ未来ホール)

