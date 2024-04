お口のエチケットや全身の健康管理にも！SHIKIEN 舌専用アイテム「舌ブラシ」効用

SHIKIENは、舌専用アイテム「舌ブラシ」の効用を公開しました。

SHIKIEN 舌専用アイテム「舌ブラシ」効用

SHIKIEN公式HP:

https://w-1-shikien.co.jp/wp-content/uploads/NewLetter_06.pdf

口腔内の悩みには、「むし歯」や「歯周病」など健康に関わるものから、「歯並び」「歯の着色」といった美容的な悩み、そして「口臭」があります。

むし歯や歯並び、着色などは“歯”をケアしますが、口臭の主な原因は“舌”にあると言われており、“舌”のケアが必要です。

また、お口の中を調理器具に例えると、歯は“包丁”で、舌は“まな板”であると考えます。

いくら包丁をキレイにしても、まな板も洗わなければ不衛生ですよね?

お口のケアも、歯(包丁)磨きにプラスして舌(まな板)を磨く、「舌ブラシ」を使った舌磨きの習慣を提案します。

■舌の汚れ“舌苔”を放置すると、口臭や様々な健康トラブルを招く!?

お口を開けて、鏡で舌を見てみましょう。

舌の上に白っぽい苔のようなものがついていませんか?それは、舌苔(ぜったい)という細菌のかたまりです。

口臭のほとんどが、この舌表面の汚れである舌苔が原因となって引き起こされていると言われています。

舌苔が増える主な原因は、口腔内のケアが行き届かず不衛生な状態になることや、ストレスや口呼吸、ドライマウスによるお口の乾燥などがあります。

舌苔が増えるということは、お口の中の細菌が増えるということ。

溜まった舌苔を取り除くケアをしないと口腔内の状態が悪化し、口臭をはじめ歯周病の原因にもなり、さらには誤嚥性肺炎などの全身疾患や免疫機能低下による感染症のリスクが高まるなど、様々なトラブルの要因になることもあります。

イメージ画像2

■「舌ブラシW-1」を使用した舌磨きで、健康的な毎日を!

舌苔を適切に除去して口腔内を良好な状態に保つことで、口臭を減らすことができるほか、免疫力を維持するので様々な疾患予防につながります。

また、舌表面をキレイにすることで食べ物の味が感じやすくなり、食事もより美味しく楽しめるようになります。

口臭予防や全身の健康管理にも役立つ、舌専用アイテム「舌ブラシW-1」を使用した舌磨きをご家族そろって日常の健康習慣に取り入れて、健やかで快適な毎日をお過ごしください。

イメージ画像3

<使用方法>

1) スムーザーに水を付け、舌に当て、なでる様に、優しくみがきます。

2) スムーザーの凸面で舌の中心の反った部分をみがき、

3) 凹面で舌の脇や膨らんだ部分をみがきます。

※ハンドル部に3つの点(∴)がある面が凹面です。

4) 軽く流水で洗い流しながら、数回繰り返します。

※スムーザーに絡め取った汚れが目で見えます。

※数回みがき、スムーザーに汚れが付かなくなったらみがき終わりの目安です。

5) 使用後は流水で汚れを洗い流し、

6) 湿気の少ない涼しい所に保管してください。

イメージ画像4

【ソフトな素材にこだわり、実証実験に基づいて開発されたSHIKIENの舌ブラシ】

<主な商品紹介>

■舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM

全4色 希望小売価格 各638円(税込)

・大人用の舌ブラシです。

・特殊加工された極細ナイロン繊維が片面に約8,000本!

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。

舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM

子ども用

■舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids

全2色 希望小売価格 各638円(税込)

・ハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用しており、お子様でも安心安全に使用できます。

・W-1シリーズ中でも舌に優しく舌触りが気持ち良い舌ブラシです。

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。

舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids

※SHIKIENの全商品に関しましては、以下「SHIKIENオンラインショップ」にて確認してください。

URL:

https://store.w-1-shikien.co.jp/

<商品特長>

・舌を傷つけず、やさしくなでるだけで舌の汚れを絡め取ります。

・流水で落ちやすいフック状繊維で、お手入れも簡単で衛生的です。

